Cartas: Comisión bancaria

A quienes tienen la costumbre de llenar con monedas, a lo largo del año, un chanchito de barro, para contar con un ahorro especial, les tengo la mala noticia. Me sucedió esta semana cuando fui a depositar al Banco Popular las monedas que acumulé en la barriga del chanchito. Me cobraron un 5% de comisión por el depósito.

Tratando de mantener el respeto y los buenos modales, me quejé amargamente ante la funcionaria que me atendió, le dije que era un asalto a mano armada, un abuso y un contra sentido.

Al final me salvé porque “a los adultos mayores no se les cobra esa comisión”, pero tomen nota el resto de los mortales. No sé cómo serán los demás bancos en este tema.

Habib Succar Guzmán

Zapote

Benemeritazgo Copiado!

Ante el fallecimiento de don Walter Espinoza, pienso que una persona como él sí merece que se le declare benemérito de la Patria, pues se ha entregado con esfuerzo, sacrificio y riesgo al bien de los ciudadanos costarricenses. Este sí era un tico que llevaba a Costa Rica en su mente y corazón.

Guillermo Prendas González

San José

Promesas falsas Copiado!

Telecable me hizo grandes ofrecimientos para que cambiara de compañía y me afiliara con ellos. Después del cambio y tras hacer el contrato, resultó que no tiene red en mi zona y me quedé sin el santo y la limosna, por esta irresponsabilidad. Hay que cerciorarse de la seriedad de una empresa antes de embarcarse con promesas.

Bernny Fabricio Méndez Rojas

San Ramón

Ocurrencias Copiado!

Como si los problemas que enfrenta nuestro país no fueran serios y complicados, algunos de nuestros congresistas están pensando en rings de boxeo en colegios y en aumentar el horario de funcionamiento de los bares durante los partidos de mundial. Seamos serios, busquemos disminuir el déficit y el crecimiento desmedido del gobierno.

Bernardino Rojas Sánchez

Liberia, Guanacaste

Deber legal Copiado!

En respuesta a la carta suscrita por Ezequías Cambronero Morera, titulada “Vacío legal” y publicada el 3 de noviembre, en donde cuestiona que “cómo es posible que la Contraloría desconociese que su petición no podría prosperar por falta de una norma que la sustentara”.

Al respecto aclaramos que el órgano contralor lleva a cabo su labor conforme a las competencias y atribuciones constitucionales y legales que tiene encomendadas. En el caso citado (sanción al diputado Gilberth Jiménez, del PLN), como en cualquier otro asunto relativo a la determinación de responsabilidades por faltas contra la Hacienda Pública, una vez establecida la sanción, con observancia del debido proceso, la ejecución pertinente corresponde a las instancias competentes, tal como se hizo en este caso mediante la comunicación dirigida al Tribunal Supremo de Elecciones, instancia que resolvió trasladar la gestión al Directorio legislativo.

Hansel Arias Ramírez

Gerente a. i. de División Jurídica CGR

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.