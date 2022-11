Cartas: Cobro por exceso de equipaje

Avianca, dentro de su reglamento tiene cobro por exceso de equipaje, el cual no es proporcional al cobro de una valija adicional de hasta 23 kilos que cuesta $55. Recientemente, por el exceso de 5 kilos pagué $130, no hubo forma de rebajar el cobro, pese a que llevaba la segunda valija con solo 10 kilos.

Al final, pagué ese monto por un sobrepeso de solo 5 kilos y para colmo de males, mi maleta sufrió daños y ahora nadie se responsabiliza. Deberían ser más flexibles.

Jesús Espinoza Saravia

San José

Ocurrencias

Nuestro país pasa por una gran crisis, la cual se refleja en retrocesos en muchos campos: económico, político, social, educativo y cultural. Incluso, hasta los benemeritazgos se han desvalorizado, ahora se le otorga a cualquier personaje, cuando se supone que deben ser personas muy destacadas.

En días pasados, la Asamblea Legislativa otorgó ese galardón a una tica que renegó y despreció siempre a nuestro país. Ella se fue para México y se convirtió en ciudadana y cantante mexicana.

Ahora al diputado del Partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, se le ocurre presentar a la corriente legislativa, el proyecto de ley N.° 23.445, para declarar Benemérito de la Patria a Eladio Rosabal Cordero. Es lamentable que miembros de la Asamblea Legislativa olviden que para dar estas distinciones se requiere de mucha meritoria, seriedad y formalidad.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez.

Moravia

Término incorrecto

Le queda grande el término de internacional al aeropuerto de Limón, donde no hay una torre de control, se trabaja de 6 a. am. a 6 p. m. y cuando hay un vuelo programado se llama a la persona encargada de ubicar a los tripulantes de dichas aeronaves. Además, la iluminación en pista de aterrizaje es pésima. Con el reciente accidente aéreo, en el que fallecieron seis personas —cuatro adultos y dos menores—, es una pésima imagen para el país, dadas las circunstancias antes mencionadas.

Fernando Cordero Alvarado

Desamparados, San José

Vía de denuncia

En atención a la carta publicada el domingo 30 de octubre, suscrita por el señor Jorge Delgado Murillo, con el título “Sin respuestas claras”, esta Superintendencia le informa que si requiere hacer una consulta o presentar una denuncia puede hacerlo a través de la dirección: correo@sugeval.fi.cr.

María Lucía Fernández Garita

Superintendente General, Sugeval

Marchamo

Tengo un Toyota Corolla del año 1978. Cuando pagué el primer marchamo en el año 81, desembolsé ¢2.000. Hoy me cobran ¢75.000. El valor fiscal dice que es de ¢200.000 y se debe multiplicar por un 2,5%. O sea, lo más que debería pagar son ¢50.000. Me han estado cobrando de más por años, si me ajustan el monto y rebajan lo que me han cobrado de más, me deberían devolver un montón de dinero. Hay muchos carros 4x2 que les cobran como 4x4. ¿Hasta cuando el Estado dejará de aprovecharse de los ciudadanos honrados?

Marjorie González

Curridabat

