Cartas: Cobro anómalo de cooperativa

Desde hace meses me rebajan de mi pensión un monto que, según el desglose proporcionado por Jupema, corresponde a una cooperativa llamada Coopeprofa. El problema es que nunca he estado afiliada a dicha cooperativa y, por consiguiente, les envié desde hace más de un mes un correo indicando la situación, solicitando la devolución de las cuotas rebajadas, así como el cese de dicho rebajo.

La respuesta de esa cooperativa fue un correo automático y nadie responde los teléfonos. No sé cuántas jubilados más tienen este problema, pero presumo que esa cooperativa está recibiendo una considerable cantidad de dinero de personas que no son afiliadas.

Carmen Castro Salazar

San José

Trabajo serio Copiado!

Una vez más queda demostrado que los diputados solo se preocupan por las cosas menos importantes del país, el benemeritazgo de doña Chavela Vargas es una ocurrencia más. ¿No se acuerdan de que esta señora, en reiteradas ocasiones, negó su nacionalidad y prefirió ser mexicana? El país urge de leyes importantes, señores y señoras diputadas trabajen con seriedad.

Henry Martínez Gallo

Carrillo

Pésimo servicio Copiado!

Hace más de tres meses cancelamos el servicio de internet de Tigo y solicitamos el retiro del equipo en más de tres ocasiones. Hemos recibido cobros por el servicio pese a que ya está suspendido, pero no coordinan el retiro del equipo. ¿Cómo es posible que la única solución es ir personalmente, en horario de lunes a viernes, a una oficina que queda en otra provincia, para devolver el equipo que ellos mismos instalaron?

Mainor Arias

Pavas, San José

Ruta alterna Copiado!

Como vecina del lugar, me preocupa que la ruta que va de Río Grande a Balsa de Atenas haya sido tomada por furgones que transitan con grandes cargamentos para no pagar los peajes de la ruta 27. Transitan las 24 horas del día, provocando ruido y alterando el orden, y pasando por puentes que no están hechos para eso.

No hay reductores de velocidad ni aceras en dicha vía, los vecinos tenemos que lidiar con todo tipo de vehículo que transitan a altas velocidades. Solicito pronta intervención de las autoridades.

Ileana Arguedas Espinoza

Río Grande de Atenas

Ocurrencia Copiado!

¿Cómo se le ocurre a un padre de familia querer implantar el boxeo en la enseñanza educativa? Lo que hay que enseñarles es la humildad y amor al prójimo que se ha perdido.

Iveth Hernández Zumbado

San Isidro de Heredia

Inaceptable Copiado!

Estoy de acuerdo con la apelación en el caso del asesinato del gato, es muy claro el mandamiento: no matar. La actitud de ese hombre es inaceptable en Costa Rica

Ernesto José Pasos Odio

Desamparados

Problemas de fábrica Copiado!

El RAV4, modelo 2022, que distribuye Purdy Motors es deficiente. Tiene problemas con la conexión del teléfono a los manos libres y para que en la pantalla del vehículo funcionen aplicaciones como Waze, hay que bajar una aplicación que el proveedor actualiza permanentemente y no puede utilizarse.

En la agencia se lavan las manos, hacen reparaciones chapuceras y despiden al cliente con una sonrisa, pero sin solucionar el problema. Uno podría pensar en no comprar un carro con esos problemas de origen, pero nadie advierte previamente sobre estos fallos.

Rafael Cuevas Molina

Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.