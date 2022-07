Cartas: Censista espera pago

El censo fue un desorden. Me dieron para censar una cuadra, pero no fue posible que se me asignara la que estaba enfrente de mi casa, que hubiera sido lo más lógico. A pesar de que terminamos el 28 de junio, la Federación de Uniones Cantonales y Zonales de San José me pospuso el pago por segunda vez, es decir, aún estoy esperando.

Wendy Ballestero Corrales, Mercedes de Montes de Oca

El día 17 de junio traté de hacer una compra con la tarjeta del Banco Nacional para ver el clásico nacional, pero la caída del sistema me lo impidió. La realicé con la del BAC.

En la tarde, en un mensaje por correo electrónico, me enviaron el comprobante de la rebaja efectuada por el Banco Nacional. Me dijeron que necesitan una carta o un correo de Eticket, lo cual solicité y respondieron que ellos me harían la devolución, pues, en efecto, se produjo una duplicación; sin embargo, no me devuelven el dinero y ya no me contestan el correo y la central de Eticket del BAC tampoco.

Michael Pérez Sánchez, San José

El dictador Ortega y su compañera despertaron el repudio mundial por la expulsión de 18 misioneras de la orden creada por la madre Teresa de Calcuta. Con falsas acusaciones de lavado de dinero y otras argucias, el régimen les quitó la personería jurídica y las obligó a disolver la agrupación y cerrar sus obras benéficas.

Esta es la recompensa por su labor de 34 años —desde el primer gobierno sandinista— dedicadas a atender una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso o abandonadas y un asilo de ancianos.

¿Será que el gobierno de Ortega piensa continuar esta labor altruista? Así actúan los tiranos: quitan derechos y esparcen la pobreza. Demos la bienvenida a estas humildes monjas, cuya espiritualidad las conduce a dedicar sus vidas al alivio de los más necesitados.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

El servicio de internet que me brinda la empresa ahora llamada Liberty se cae a cada rato y, por ende, la señal televisiva se pierde, ya que está con Next TV. Siempre es lo mismo, puse la queja y no hicieron nada.

Esteban Brenes Mora, Zapote

¿Cómo es posible que no dejen a las mascotas viajar con sus dueños en el bus? Cada semana salen noticias de muertes de perros porque van en el maletero. Es increíble que los choferes sigan pidiendo que vayan abajo, donde se sabe que no pueden respirar.

Carolina Guzmán Herrera, Goicoechea

Agradezco al personal que se encarga de arreglar las calles por el buen trabajo que están haciendo en Hatillo sur. Es una obra muy bien planificada y elaborada a la perfección. Estaré siempre agradecido con los empleados de la Municipalidad de San José.

Mario Romero Orozco, Hatillo

Con el advenimiento de la nueva administración, colijo lo de barrendero, y los primeros actos lo confirman. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), institución tan cuestionada, se vislumbra cirugía mayor.

Mi sugerencia es que aprovechen el recurso humano y material para solucionar problemas de infraestructura escolar, como lo acordaron los ministros del ramo hace cincuenta años. Bien harían en buscar la solución.

Milton González Castro, Cartago

Nos comunicamos telefónicamente con Agustín Pacheco Rivera (Cartas, 30/6/2022) y procedimos a la brevedad a investigar el caso expuesto en su nota. Agradecemos la oportunidad para aclarar su caso particular.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al Cliente

