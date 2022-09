Cartas: Causa de piques

¿Cuándo las autoridades del tránsito van a entender que existe una inseparable relación entre los piques y los sistemas de escape modificados? La adrenalina de los irresponsables proviene de dos fuentes inseparables: el ruido de los escapes y la velocidad.

Ambos son, para ellos, requisitos indispensables para realizar carreras homicidas. La ley de tránsito fue modificada para abrir un peligroso portillo. Antes era enfática —y a eso debe volver— en decir que “no es permitida ninguna modificación al sistema de escape original de los vehículos”.

Hoy la fabricación e instalación de estos perturbadores sistemas anda por la libre. El “control de ruido” requiere tiempo y equipo. Deben ser prácticos y estrictos: ningún sistema de escape alterado debe circular. Silenciador y catalizador deben ser lo único permitido. Aun en la ciudad hacen sonar los motores en cortos y molestos piques.

La prohibición debe ser total en carretera y no solo cuando van a la revisión.

Juan Murillo Solís, La Unión

Tragedia olímpica

Hace 50 años, en 1972, un grupo de terroristas palestinos, en la época de Yasser Arafat al frente de la OLP, asesinó a 11 atletas israelíes dentro de la villa olímpica, durante la mayor fiesta deportiva del mundo, juegos que son y serán recordados como la peor tragedia de la historia olímpica moderna.

La premisa es no olvidar. No es no perdonar, como dirán en el contexto político; es ver si la humanidad entiende y aprende que las matanzas no conducen a ningún lugar, salvo a tragedias permanentes de pérdidas humanas sin ton ni son, sea donde sea, Libia, Irak, Siria, Ucrania, Rusia... Las muertes a manos de unos u otros son inexcusables, hablamos de votar por la vida, pues hagámoslo.

Alberto Taliansky Levitzki, San José

BCR SAFI

Con respecto a la publicación aparecida en este prestigioso diario el 2 de setiembre acerca de los rendimientos obtenidos por los fondos de inversión inmobiliaria administrados por el BCR SAFI, estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por German Alfaro Murillo, y creo que la Sugeval ha tardado en revisar los bajos rendimientos.

Desde el 2017 no se convocaba a los inversionistas a una asamblea, y no fue hasta el pasado 28 de marzo cuando se nos reunió. La gran mayoría expresamos nuestro malestar por los números que nos dieron. Al principio, argumentaban que por la pandemia se desplomaron los rendimientos. Debe aclararse cómo se está manejando administrativamente nuestra inversión.

Jorge Delgado Murillo, San José

Accidentes viales

Exceso de velocidad, pésima demarcación, choferes que ingieren licor, motocicletas en demasía y falta de controles en las carreteras parecieran ser los componentes principales que causan accidentes a diario. Es un hecho innegable que algunos conductores no respetan la ley y otros hasta la desconocen.

Para detener, o cuando menos disminuir esta “epidemia”, las autoridades deben, a corto plazo, ejecutar más controles en carreteras y, a largo plazo, impartir educación vial en nuestras escuelas y colegios. Hay que actuar ahora, mañana será muy tarde.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

