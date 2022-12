Cartas: Calles oscuras

Hemos estado más de seis meses sin alumbrado público en un lugar aislado y olvidado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y las autoridades municipales de Esparza. El robo de cable no es justificación y tampoco que no haya dinero, porque lo hay para pagar publicidad millonaria y otros gastillos superfluos. ¿Este es el concepto de una sociedad en progreso: sin luz pública y con pésimos caminos, fugas de agua, inseguridad notoria, internet mediocre y precariedad en aumento? El 2023 no es muy esperanzador si tales problemas siguen considerándose de poca importancia por gobiernos locales e instituciones. Muchas luces navideñas para tapar la miseria.

