Cartas: Calentador averiado

El 14 de junio compramos en EPA de Desamparados un calentador de agua de Thermo Solutions Group, y al conectarlo no funcionó. Nos dijeron que debíamos esperar la reparación, lo que tomaría de 15 días a un mes.

Nosotros ahorramos el dinero para invertir en el aparato que supuestamente es de calidad y economiza energía. Queremos uno nuevo o el dinero. Estamos sin agua caliente en la casa. Es injusto pagar ¢168.000 por un artículo que no sirve.

Nancy Calvo Jiménez, San José

Costa Rica y EE. UU.

Me da vergüenza admitirlo, pero lo que dice Ottón Solís en su artículo “Costa Rica o los EE. UU.” (21/6/2022) revela la verdad e indica la necesidad de todo gobierno de revisar su Constitución.

Muestra lo que muchos de los ciudadanos estadounidenses saben, pero el trabajo de mejorar una Constitución no es tan fácil. Los que se benefician del statu quo (los republicanos) son reacios porque disminuirá su poder.

Ejemplos de la injusticia y falta de democracia son obvios. La distribución y número de senadores —que permite igual representación a pesar del tamaño de la población del estado—, el sistema de elección y el uso del Colegio Electoral demuestran más y más que la falta de representación de todos los ciudadanos es un problema serio y contrario a la democracia.

El intento del anterior presidente de alterar los resultados electorales a su favor está despertando a muchos. Existe también una necesidad de renovar partes de la Constitución de Costa Rica.

Jean Redmond, Moravia

Niño agredido

La seria agresión a un menor autista de la escuela Tranquilino Sáenz Rojas por un compañero es muy triste. El agresor debe ser sancionado de acuerdo con su edad y sometido a tratamiento psicológico para controlar su temperamento y agresividad, lo mismo que sus padres.

Que se siente un precedente porque los menores deben ser responsables de sus actos y los padres, de sus hijos. ¿Dónde estaban los maestros y alumnos cuando el niño era golpeado salvajemente?

Marjorie González Gómez, Curridabat

No fue atendido

El 23 de junio fui al Ebáis de Paso Tempisque para que el médico rellenara una receta a mano debido al problema existente en el sistema. Llegué a las 11:30 a. m. y a la 1:20 p. m., cuando dos personas quedamos en la fila, nos informó de que se iba a almorzar y atendería después de las 2:30. Regresó a las 3 y solo vio a los pacientes con cita. A las 3:45 se fue.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Desatención médica

He ido más de 4 veces en 20 días a la Clínica Central del Calderón Guardia, pero no hacen más que auscultarme. Aunque tengo antecedentes de dos neumonías no me realizan exámenes ni la prueba anticovid, aunque haya tenido contacto con una persona contagiada. Argumentan que han pasado más de siete días de haber presentado síntomas.

Fui a una clínica privada donde me nebulizaron como es debido, me medicaron y examinaron. Mis crisis se agudizaron debido al pésimo tratamiento. El servicio no es gratis, a uno le rebajan el 10,50% del salario cada mes.

Larissa Cartín Hernández, Cartago

Falla peligrosa

Me sorprende que la empresa costarricense Inchcape no me resuelva el problema que presenta mi vehículo marca Changan, cuyo conector de seguridad en el CS15 enciende la alarma y me pone en riesgo de sufrir un accidente.

Para promover una mejor competencia, deberían prohibir que haya un solo representante de dos marcas internacionales de vehículos.

Max Espinoza Rivera, San Rafael de Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.