Cartas: Cajeros automáticos sin luz

Los cajeros automáticos del Banco Popular ubicados en Alajuelita carecen de luz, incluida la pantalla. De acuerdo con las indicaciones, debo elegir la opción x y, para salir, pulsar “salir”, pero está tan oscuro que prácticamente se hace a tientas. Es como entrar en una cueva. Supongo que los adultos mayores no pueden retirar su pensión, pero en general el servicio que da el Banco es muy bueno, me gusta y es muy seguro.

Luis Bermúdez Esquivel, Alajuelita

Desempeño en Catar Copiado!

Joel Campbell dijo que “no quedaron debiendo en el Mundial”. Bueno, el gran jurado, representado por la afición y la prensa nacional, opina todo lo contrario: fue un fracaso. No se puede llegar a un Mundial con ínfulas falsas y la retórica de querer ser campeones del mundo cuando las fuerzas y modesta realidad apenas alcanzaron para un 27; enorme distancia.

Las luces de neón de las marquesinas para los jugadores jóvenes de la Selección, que quieran ser contratados en Europa u otras ligas internacionales, se apagaron como los sueños de muchos costarricenses que esperábamos un mejor desempeño y una mayor dosis de humildad.

Melvin E. Cavero Araya, Tibás

Uso incorrecto del idioma Copiado!

Coincido con Marjorie González y José Jop en cuanto al uso inapropiado de vocablos que se toman del inglés cuando se puede usar el español para esos fines. Con mucha frecuencia escucho a docentes universitarios utilizar palabras y expresiones como “aplicar exámenes” o “aplicador” (pretendiendo definir a este como la persona encargada de cuidar un examen); asumir por suponer, casual por informal y hasta utilizar el signo de arroba para dirigirse a la tercera persona del singular; es muy lamentable.

Eugenia Soto Suárez, San José

Declaración de impuestos Copiado!

La Nación reveló que la gran tienda SYR, situada donde quedaba el Cine Palace, declara ante la Municipalidad de San José que vende ¢3.300 al día, que su inventario es de solo ¢1 millón y tiene solo una pareja de empleados. El jefe de Patentes, al considerar legal que la tienda pague solo ¢25.000 mensuales por el permiso de funcionamiento, no se preocupa por tan extraño negocio. ¡La Municipalidad pierde y está contenta! Y otros también.

Freddy Pacheco León, Heredia

Pagos ‘favoritos’ Copiado!

Tengo un problema con la plataforma del Banco Nacional a la hora de efectuar mis pagos. Según el sistema, puedo tener 250 pagos entre los favoritos, pero tengo registrados 150 y el programa constantemente los borra. Por ende, no me doy cuenta de los recibos que borra y todos los meses me cortan la luz, el agua y los teléfonos. Tampoco aparecen los impuestos pendientes. Me parece una grosería, porque a lo largo de un año y medio he hablado con los supervisores del Banco y su respuesta es que lo van a resolver. Lo ultimo que me dijeron fue que no podían. ¿Para qué me ofrecen el servicio?

José Pablo Fumero Vargas, Montes de Oca

Filas en bancos Copiado!

Me uno a las cartas de David Salazar y Yamira Soto del 8 de diciembre. Es inconcebible que el Banco Nacional siga sin utilizar fichas o tiquetes para hacer fila. Del mismo modo, me indigna el hecho de que el Banco de Costa Rica irrespete los derechos de los adultos mayores al tenerlos esperando de pie durante largo tiempo mientras hacen fila.

Ricardo Brenes González, Pococí

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.