Cartas: Caída en el agro

La producción agrícola cumple tres trimestres en bajada. El creciente aumento de los costos de los fertilizantes y la falta de estos pone a nuestros productores en una situación peligrosa. La instalación de una gran biofábrica donde produzcamos biofertilizantes, biofermentos y microorganismos en grandes cantidades reduciría el costo de producir.

Multiplicar el uso de sistemas protegidos para la producción de verduras puede aumentar el número de productores, disminuir el uso de agua e incorporar más mujeres a la siembra de verduras, algo que debió haberse estimulado hace mucho tiempo.

Los sistemas protegidos deben ofrecerse instalados, ya que la gente no sabe dónde comprarlos ni cómo instalarlos. No nos durmamos, actuemos para no lamentarnos después.

Leslie Anderson Beer, Moravia

Uso abusivo Copiado!

Deben eliminarse la autonomías de todas las instituciones públicas, tales como las universidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), porque hacen lo que les place con los fondos públicos. Tanto que luchó el gobierno anterior para arreglar el problema fiscal y en este se les triplica el salario a ministros y viceministros, y a los 63.000 empleados de la CCSS se les aprueba un aumento sin lógica, sin fondos, sin respeto hacia el pueblo que les da de comer.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Escuelas y colegios Copiado!

Muchos centros educativos tienen graves problemas de infraestructura física; por esto, hay más de 900 órdenes sanitarias. El Ministerio de Educación Pública (MEP) cuenta con ¢95.000 millones que las juntas de educación y administrativas mantienen ociosas en cuentas de la caja única estatal para reparar y arreglar escuelas y colegios.

A lo anterior se suma la deficiente y nula labor de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (La Nación, 11/12/2022).

El panorama es un claro ejemplo de la deficiente gestión y administración en el MEP y de las mismas juntas de diversos recursos públicos, especialmente económicos, lo cual contribuye a que se acentúe el “apagón educativo” que perjudica a los estudiantes de todos los niveles.

Estamos ante un verdadero apagonazo en la educación pública, que no se restaurará únicamente con visitas sorpresivas a las sodas de los centros educativos. Hay aspectos técnicos, curriculares y administrativos más relevantes que deben trabajarse para que en realidad se encienda la luz educativa nacional.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Dinero ocioso Copiado!

Hay algo que no calza, el presidente Rodrigo Chaves dice que hay que vender el Banco de Costa Rica y que con ese dinero se podrán arreglar miles de escuelas ya que no hay recursos para ello. Pero, por otro lado, un medio dice que el MEP es incapaz de ejecutar ¢95.000 millones que las juntas tienen depositados desde hace años en la caja única. Entonces, ¿por qué no se come la bronca como dice y empieza a ver cómo mueve el dinero que duerme el sueño de los justos?

Jorge Acuña Calvo, San Francisco de Dos Ríos

Billetes de ¢10.000 Copiado!

Los bancos deberían dar el ejemplo y no inundar el mercado con billetes de algodón de ¢10.000 que saldrán de circulación este mes, como acaba de sucederme al retirar cierta cantidad del cajero del Banco Popular en las oficinas centrales de Alajuela.

Manuel H. Benavente Carvajal, Alajuela

Vender el BCR al BN Copiado!

Debo admitir que Ottón Solís no es santo de mi devoción, pero tengo la madurez política para pasar eso por alto, y encontrar muy interesante y atractiva su propuesta de vender el BCR al BN, en vez de privatizarlo (La Nación, 14/9/2022).

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

