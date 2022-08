Cartas: Cachorros muertos

Estoy esperando que el director del Hospital Intensivet me diga por qué operaron a mi mascota antes de tiempo. Prácticamente, toda la camada murió porque los pulmones de los cachorritos no se habían desarrollado, según la necropsia.

Frustraron mi sueño y el de mi familia de tener cachorritos, cuando hicimos todo lo correcto, nos preparamos con anticipación, hicimos los estudios y exámenes que se solicitaron, incluso llevamos una referencia de una universidad estatal sobre lo que debían hacer.

Randall Solórzano Morera, Los Yoses

Firma rechazada

Debido al hackeo de mi cuenta en el Banco Nacional, solicité una nueva tarjeta de débito. Hace poco sufrí un accidente y debo utilizar andadera temporalmente y me agoto rápidamente.

He sido cliente de dicha oficina durante muchos años y me conocen. Después de una agotadora espera de 45 minutos, me atendieron. A la hora de firmar, traté de que mi firma fuera lo más parecida a la que aparece en la cédula, pero una supervisora no me la aceptó, así como tampoco la huella digital. Muy afectado física, moral y emocionalmente, me retiré sin la tarjeta.

Ronald Chinchilla Solano, Turrúcares de Alajuela

‘Concherías’ Copiado!

Después de leer el artículo de Marilyn Echeverría en “Áncora”, en defensa de Concherías, me permito la siguiente reflexión. En mi lejana infancia, allá por la década de los cuarenta, por iniciativa de una educadora, mi hermana y yo interpretamos Concherías en una escuela rural de Alajuela.

Desde temprana edad, mi afición por la lectura despertó mi interés en ese libro. Ya adulto lo disfruté y me trajo gratos recuerdos, no solo por lo narrado, sino por rememorar la vida de nuestros campesinos. Recientemente, lo volví a leer y lo sigo disfrutando. Mi apoyo a tan justa defensa.

Milton González Castro, Cartago

Inconstitucional Copiado!

En la sesión del 8 de agosto, un diputado del Frente Amplio censuró al gobierno por no querer pagar a la Caja una deuda de ¢420.000 millones. El monto, sin embargo, no debe pagarse. Es un invento unilateral de la Junta Directiva, que no tiene facultad constitucional para imponer contribuciones parafiscales.

A la Asamblea Legislativa le corresponde, en forma exclusiva, la aprobación de gravámenes (art. 121 de la Constitución). La Caja nunca ha cumplido su obligación de pedir a la Autoridad Presupuestaria que incluya en el proyecto de presupuesto nacional las sumas que necesite (art. 177 ). El artículo 23 de su Ley Constitutiva es inconstitucional.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Buses sin aire Copiado!

¿Por qué la empresa Guapileños eliminó el aire acondicionado de los buses de la ruta Guápiles-San José y viceversa, aunque esté lloviendo?

Martha Fonseca Mena, Pococí

Transporte hacia la UCR Copiado!

Está por comenzar el segundo semestre en la Universidad de Costa Rica y aún no contamos con servicio de transporte tal cual se ha dado en años anteriores. Parece inconcebible que no exista una clara preocupación por el bienestar de los estudiantes y profesores que acuden a este centro de estudios, los cuales se ven expuestos a salir a avanzadas horas de la noche para tomar otros servicios que los lleven a sus hogares. Insto a las empresas de transporte a que lleguen a un acuerdo pronto.

Adriana Jiménez Álvarez, Escazú

Señal de internet Copiado!

Desde hace varias semanas experimentamos problemas con la internet que nos provee Liberty. Cuando llamo, me mandan al sistema de WhatsApp y ahí quienes atienden no conocen la materia y terminan remitiéndome de nuevo a la llamada telefónica. La Sutel da las gracias por la presentación de la queja y nada más.

Luis F. Chavarría Alfaro, La Unión

Creo que la ciudadanía debe conocer el avance de las gestiones realizadas por todas las instituciones públicas cuyos sistemas informáticos resultaron afectados por los ciberataques en la Semana Santa. Resulta curioso el mutismo, por no decir secretismo, de lo que haya podido ocurrir al cabo ya de seis meses. Cuáles sistemas han sido restablecidos y cuáles no, cuáles siguen en proceso de recuperación y qué métodos de prevención y saneamiento se han instaurado.

José F. Bonilla Ureña, Curridabat

