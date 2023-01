Cartas: Bulla hasta la madrugada

A finales de la década de los setenta, un hombre visionario, el Dr. Roberto Ortiz Brenes, creó el Parque Nacional de Diversiones bajo el lema “El niño sano ayuda al niño enfermo”. Hoy apenas se cumple lo que quería, el Parque ya no es “Nacional de...”, sino solo Parque de Diversiones de 9 a. m. a 8 p. m., después de esa hora, y en muchas ocasiones hasta altas horas de la madrugada (2 a. m.), se convierte en un escándalo con grupos musicales en fiestas de empresas e instituciones, respaldados comercialmente por la administración del parque y sin el menor respeto por los pacientes de los tres hospitales cercanos y los miles de personas que vivimos a su alrededor. A pesar de que llamanos a la Policía o al 911, nadie interviene a fondo en el asunto.

Ricardo Ballestero Campos, Rohrmoser

Agradecimiento Copiado!

Quedé sorprendido por la organización, eficiencia y calor humano en Neumología del Hospital México. Agradezco profundamente a las doctoras Alfaro, Rocha y Antillón, así como al personal de Enfermería, sobre todo a Normita, al administrativo y demás. Agradezco también la atención del Dr. Villalobos, del Servicio de Infectología. La robotización y deshumanización que se comenta de la CCSS en las redes sociales de algunos médicos no ha llegado aquí.

Manuel Benavente Carvajal, Alajuela

Más cantones Copiado!

Algunos diputados quieren dividir más el territorio y aumentar de 84 a 91 la cantidad de cantones y alcaldías. Ya no les alcanza el botín político o es una forma para terminar de institucionalizar el cinismo.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Bachillerato regalado Copiado!

Qué tristeza. Regalan el bachillerato como si fuera un bono a la educación, sin saber que lo que están haciendo es entregando un bono a la ignorancia, fomentando así al “pobrecito” que no pasó el examen.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Cobro de más Copiado!

Según acuerdo con Liberty, efectuado el 24 de octubre del 2022, debo pagar por el servicio de internet y cable ¢32.000 mensuales. En noviembre, facturaron ¢86.698. Luego de decenas de conversaciones con Servicio al Cliente, no logré el reintegro del monto pagado de más. En diciembre, ocurrió lo mismo. Más de 60 días después, espero que Liberty me devuelva el dinero.

Guillermo Herrera Martínez, San Isidro de Heredia

Tarjeta dañada Copiado!

El miércoles 29 de diciembre solicité en la sucursal del Banco Nacional de Plaza Lincoln la reposición de mi tarjeta de crédito, pues la opción de uso por aproximación (contactless) no funciona desde hace tiempo. La funcionaria me informó de que debía aportar “pruebas” del defecto, como por ejemplo, un video, pues de lo contrario tendría que pagar el reemplazo. Adicionalmente, me enviaron un correo donde me informan de que según su sistema la opción funciona. Además, de mantener el mismo número de la tarjeta no me garantizan el correcto funcionamiento y “puede seguir presentando el mismo problema”.

Luis Escalante Cabezas, San Rafael de Escazú

Carretera en mal estado Copiado!

El fin de año tuve la oportunidad de visitar San Gerardo de Copey, cantón de Dota, hermoso lugar donde disfrutamos la naturaleza, su río y sus hermosos quetzales. El camino es corto; sin embargo, está muy dañado y merece la atención de las autoridades.

Claramente, no es la única carretera en el país que necesita intervención, pero como turista nacional hago el llamado a las autoridades para que apoyen el turismo de la zona, paraíso que podría ser más visitado y abastecido de una mejor manera mejorando el camino.

Gloriana Serrano García, San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

