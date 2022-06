Cartas: Basura en centro comercial

El centro comercial Golden Plaza, en Guachipelín de Escazú, carece de recipientes adecuados donde colocar la basura de los arrendatarios y dueños de locales. A los vecinos no solo nos bloquean la acera con cúmulos de bolsas de basura mal cerradas, sino también debemos soportar derrames, fluidos y malos olores que permanecen incluso durante toda la semana, pues no limpian la acera.

Mónica Bianchini Quesada, San Rafael de Escazú

Obra mal hecha

El recarpeteo hecho por la Municipalidad de Escazú en la calle 177, que comunica Bello Horizonte con Alajuelita, es una vergüenza. El asfaltado parece un parcheo: irregular, feo y mal hecho como pocos.

Guillermo Morales Guzmán, San José

Cuba y pruebas FARO

El presidente está tomando decisiones contundentes, como, por ejemplo, acabar con el convenio entre el Ministerio de Educación (MEP) y Cuba, firmado por la administración anterior. Cuba es una dictadura atroz que como tal no respeta los derechos humanos.

El acuerdo tenía la intención de adoctrinar a los estudiantes sobre el comunismo. Aunque hay países democráticos y con mejor educación, Carlos Alvarado se quejaba porque lo tildaban de comunista.

Otros ejemplos son las pruebas FARO, mediante las cuales pusieron a los estudiantes a informar, en un cuestionario absurdo, sobre la vida personal de sus familias, y la revista sobre sexualidad destinada a los menores de edad, un irrespeto a los derechos de los padres de dar formación a sus hijos. No hay responsables, todo es un misterio e impunidad.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Políticos a favor de los bancos

No es para nada extraño que jerarcas como Rocío Aguilar y Alberto Dent estén opuestos al perdón de comisiones por colonizar créditos.

Es muy triste que se beneficie a las instituciones poderosas, que tienen grandes utilidades e incluso las reparten entre sus empleados, y a la gente que ya no nos alcanza el dinero nunca tratan de darnos soluciones.

Luis Lara Rojas, Alajuela

Fuga de agua

En la urbanización Carranza, desde hace una semana, una copiosa fuga de agua ha sido reportada por numerosos vecinos, y Acueductos y Alcantarillados (AyA) no viene a repararla.

Mientras en otros lugares falta o se les raciona, aquí vemos con tristeza y preocupación el desperdicio y la falta de solución por parte de la institución.

María de los Ángeles Herrera Murillo, San José

Medida antifraudes

Cada día leo en La Nación sobre la cantidad de gente estafada y me sorprende que los bancos no hayan tomado medidas contra los delitos informáticos. Me parece que es obligación establecer la digitalización del token cada vez que se realice una transferencia. De esa manera se previenen maniobras que tienen como fin limpiar las cuentas de las víctimas.

Hugo Seltzer Drak, Escazú

Letra diminuta

Las nuevas tarifas de peaje de la ruta 27 fueron publicadas en un margen inferior de la página del periódico y con una letra tan pequeña que es ilegible.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Respuesta del Banco Popular

En relación con lo expuesto por Alexánder Chaves Solórzano (Cartas, 30/05), aclaramos que el Banco Popular introdujo innovaciones en su app Banca Móvil, como el reconocimiento facial y huella dactilar, para que los clientes efectúen transacciones más seguras.

Son mecanismos usados en el mundo por entidades financieras que garantizan la seguridad de la información bancaria y disminuyen el riesgo de fraudes. El sistema no tiene como objetivo el acceso a información personal del usuario.

Laura Barahona Ramírez, jefa de Gestión de Experiencia al Cliente del Banco Popular

