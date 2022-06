Cartas: Ayudar a quien lo necesita

Muy loable la idea de ayudar a niños en riesgo de desnutrición, no a todos los alumnos, porque algunos con ambos padres que ocupan excelentes puestos en empresas privadas se beneficiarían de un diario completo.

¿Será mucho pedir al personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) una lista de estudiantes verdaderamente necesitados? El país no está para regalar lo que no se tiene.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Un solo proveedor

Hace doce años me asocié a Coopeservidores, razón por la cual compré una póliza al proveedor que ellos escogieron, pero recientemente lo cambiaron y no solo tengo que pagar el 50% más, sino que los beneficios son menos que cuando la adquirí.

Si yo quisiera comprar un seguro que me brinde mejores condiciones, debo renunciar y esperar un año para lograrlo.

Olman Paut Mora, Alajuela

Nuevos graduados

En días muy recientes, se graduaron nuevos profesionales en el Incae, universidad de prestigio internacional con sede en Costa Rica. Está calificada entre las 10 más prestigiosas del mundo por su calidad, pero sobre todo por la preparación de los profesionales de la mayoría de los países de América y más allá.

Son los profesionales líderes natos que necesitan nuestras sociedades. Por el bien de nuestros pueblos, les deseo el mayor de los éxitos en sus funciones.

Rafael Fallas Garbanzo, Cartago

Respuesta de la Contraloría

En atención a la carta titulada “Asesores legislativos”, publicada el 20 de junio y firmada por Rodolfo Alfaro Murillo, aclaramos que la Contraloría General de la República (CGR) no tiene competencias jurídicas para ejercer control sobre la creación, determinación de funciones, perfiles, cantidades, nombramientos y aspectos relacionados con las relaciones laborales de asesores de diputados.

Tales aspectos responden a valoraciones, decisiones, regulaciones y controles exclusivos de la Asamblea Legislativa, encabezada por el Directorio, en ejercicio de las competencias asignadas mediante el reglamento del Congreso.

Mariela Azofeifa Olivares, jefa de Prensa de la CGR

Decisión deportiva

Mi más sincero reconocimiento a la Federación Internacional de Natación (FINA) por proteger los derechos de los atletas a competir y la equidad competitiva en las pruebas, especialmente en lo que respecta a los deportistas transgénero.

Se han constituido en punta de lanza para un asunto que atañe a todos los deportes como expresión humana. Agradezco la inclusión y la delimitación que esta decisión implica a fin de fomentar el deporte.

Francella García Montiel, Santo Domingo de Heredia

Regalan Nicaragua

En absoluta contraposición a la actitud de los ucranianos que defienden a muerte su país, Ortega está regalando Nicaragua a los rusos. Les cayó del cielo el mayor de la navideña sin haber comprado un pedacito.

Una vez que los rusos entren impondrán su ejército fácilmente en todo el país, sin disparar un tiro. Si tienen suerte, y Putin algo de caridad, la pareja será desterrada a algún recodo ruso. Y Rusia tendrá su Hawái legítimamente.

Juan Carballo Cruz, San José

Depósito por $3.890

El día 2 de mayo deposité por error $3.890 en la cuenta de la agencia CR Viajes. Lo demostré con prueba del Banco Nacional y he hecho múltiples gestiones para que se me reintegre el dinero. El gerente de la empresa, sin embargo, no ha tenido la decencia de contestar mis solicitudes.

Manuel Ramos Campos, Desamparados

