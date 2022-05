Cartas: AyA tarda mucho en la revisión de facturas

Vivo en López Mateos de San Sebastián y mi recibo de agua subió de ¢18.000 en diciembre a ¢56.000 en abril. Según dice Acueductos y Alcantarillados, revisaron el medidor y la queja debe atenderla Facturación. Me solicitan llamarlos en 10 días hábiles, y llegan al colmo de hacerme esperar 30 minutos en la línea de Servicio al Cliente.

Luis S. Saravia Calderón, San José

Calle intransitable

Utilizo con regularidad la ruta nacional hacia Turrialba por Cartago, como muchos otros conductores cuando la 32 está cerrada por situaciones climáticas o derrumbes.

El presidente asegura que deja la casa en orden, pero esa carretera y las que están en comunidades aledañas como San Rafael Oreamuno están en condiciones deplorables debido a la falta de mantenimiento vial.

Después de Cervantes, un deslizamiento dejó una sola vía y de Turrialba hacia Tres Equis otro deslizamiento amenaza con cerrar el paso.

Otros inconvenientes son los huecos mal reparados y puentes sin señalización, demarcación y ojos de gato. La maleza en la orilla de la carretera comienza desde que uno ingresa a la Florencia del Castillo, Ochomogo y Paraíso hasta llegar a Siquirres.

Juan Carlos Mora Molina, San José

Cajeros sin dinero

Es habitual que los viernes en las mañanas tenga que hacer un tour por los cajeros automáticos del Banco Nacional en Cartago, porque no tienen dinero. Me obligan a hacer retiros de efectivo en billetes de baja denominación, es decir, consumir los cinco usos “gratis” mensuales de retiros, porque cobran comisión a partir del sexto. Los insto a resolver la situación, es muy molesto hacer fila.

Henry Quirós Ramírez, San José

Rendimiento del fondo de pensiones

Pregunté al BAC Credomatic por qué mi fondo de capitalización laboral (FCL) y mi fondo de pensión obligatoria (ROP) perdió dinero en enero, febrero, marzo y abril del 2022.

La respuesta es un video en YouTube donde se me explica que la “variabilidad” en las inversiones de los fondos bajaron el rendimiento. En mis estudios de Finanzas 101, aprendí que el objetivo principal de un fondo de pensiones es proteger el capital con el riesgo más bajo posible, con un rendimiento mínimo pero estable.

El BAC Credomatic también me informa de que no puedo pedir invertir mi fondo en dólares, mi preferencia. Entonces, mi dinero está perdiendo no solamente por la “variabilidad” de sus inversiones, sino también por el tipo de cambio.

Rafael Enrique Chaves Chaves, Heredia

Camino al fracaso

El reciente informe de la Universidad de Costa Rica (UCR) acerca del 90% de fracaso en la prueba de diagnóstico matemática era para quienes hemos estado cerca de esa disciplina más que predecible.

Hace tres gobiernos, se promovió una reforma matemática con el objetivo de mejorar la promoción en bachillerato, con énfasis en estadística y quitando el oficio algebraico, base de todo saber superior en cálculo, con la falsa premisa de que las calculadoras científicas resolvían el problema.

De no corregirse el problema, un país en vías de desarrollo, que necesita técnicos en oficios matemáticos, va al fracaso. Lamento la ignorancia nacional en tan delicado campo.

Eduardo Cambronero Vargas, Goicoechea

Reductores de velocidad

Leo en esta sección de cartas las quejas contra bares y tabernas donde el ruido se prolonga hasta altas horas de la noche.

La calle San Miguel, en Escazú, afronta otro mal: se ha vuelto tortuosa para los residentes debido al exceso de velocidad de todo tipo de transportes.

La Policía de Tránsito Municipal debe combatir tal abuso. Cuando se solicitan reductores de velocidad, salen con los mismos peros de siempre.

Carlos Aguilar Segura, Escazú

Filas bajo la lluvia y el sol

Ir al Banco de Costa Rica de Turrialba es toda una odisea. Se forman filas interminables, desde las gradas del edificio hasta fuera. Cuando llueve, como en esta época, me mojo y cuando hace sol el calor es inhumano.

No culpo a los guardas ni al personal del Banco, pero es hora de que tomen medidas.

María Teresa Rojas Cubero. Turrialba

Traspaso de poderes

Desde que tengo memoria, han venido al traspaso de poderes dignatarios de varios países, pero resulta que por seguridad el acto no tendrá lugar al aire libre. Los costarricenses nos vemos privados de una fiesta popular.

Aracelly Castro Rojas, Moravia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.