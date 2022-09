Cartas: Aves electrocutadas

En urbanización La Flor, en El Alto de Guadalupe, con lamentable frecuencia —cada semana o semana y media— se interrumpe el fluido eléctrico porque aves, como pechos amarillos y carpinteros, mueren electrocutadas debido a la falta de un aislante en el transformador.

La situación se reporta a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz desde hace por lo menos cinco años y a las dos más conocidas televisoras, pero todo sigue igual.

Los vecinos ofrecemos pagar los materiales y que la CNFL los instale, pero si antes ni atención nos ponían, hoy la indiferencia es total. La dirección es 100 metros al norte del cruce (avenida 81, ruta 218, poste H4958).

Óscar Roberto Gómez Mora, Goicoechea

Sentar precedente Copiado!

El director agredido tiene un récord de seis investigaciones en el MEP. Veo una gran oportunidad para que el MEP pueda sentar un precedente despidiendo de forma inmediata al funcionario, independientemente del costo administrativo del proceso.

Sería un muy valioso mensaje para el resto del cuerpo docente y el sector público en general. Un paso, aunque pequeño, para acabar con la impunidad, que fue la principal promesa de campaña de este gobierno; cero tolerancia con la corrupción.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Tamaño del Estado Copiado!

Costa Rica engordó el aparato estatal a niveles desproporcionados en las últimas décadas. El resultado son bancos estatales con duplicidad de funciones, fábrica de licores, refinadora que no refina, aseguradora comercial y muy pronto hasta una agencia espacial.

Todo ese afán de crear instituciones y oficinas origina un pesado costo en el pago de burócratas, que en muchos casos terminan cobrando pluses salariales abusivos. Los salarios de los burócratas los pagamos los costarricenses, y, aun así, se dan el tupé de declarar confidenciales sus discusiones sobre los aumentos.

Antonio Barzuna Thompson, Escazú

Mal camino Copiado!

En tiempo de campaña, ofrecieron “comerse la bronca con los problemas del país” y bajar el costo de la canasta básica. Casi 150 días en el poder y las broncas son más grandes y, lo que es peor, culpan a otros para no asumir responsabilidades: que la CCSS está quebrada, pero prometen un nuevo hospital para Limón; por el accidente en Cambronero, culpan al tránsito; destituyen ministros por no hacer lo que el presidente quiere y rechazan aumentos salariales para los empleados, mientras ministros y viceministros recibirán el 100% más; pleitos con la prensa y maltratos a esta, y van a vender bienes del estado. En fin, creo que el presidente debería dar una explicación al pueblo y decirnos cómo va a comerse las broncas, porque esto no va por buen camino.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Respuesta de la CGR Copiado!

En atención a la inquietud de Melvin Cavero Araya, publicada el 23 de setiembre, cabe indicar que la Contraloría General ejerce su fiscalización con estricto apego al ordenamiento jurídico, para lo cual se realiza una revisión rigurosa de todos los asuntos que se conocen en materia de contratación administrativa, como los refrendos de contratos.

Cada una de las decisiones que ha emitido el órgano contralor se encuentra fundamentada en criterios técnicos y jurídicos, resoluciones que se encuentran a disposición de la ciudadanía como parte de nuestra rendición de cuentas (www.cgr.go.cr). Por ello, no se puede generalizar la procedencia de contrataciones en función del actor que interviene, así como el papel que tuvo la Contraloría General en la fiscalización, sin perjuicio de la revisión que en el ámbito judicial se esté realizando en la actualidad sobre dichos asuntos.

Roberto Rodríguez Araica, gerente de Contratación Administrativa de la CGR

Venta del BCR Copiado!

El presidente Rodrigo Chaves nombró a Jorge Eduardo Sánchez, Pablo Heriberto Abarca y Erwen Masís, exdiputados del PUSC, como maniobra política para llevar agua a su molino y, de esta forma, completar 29 legisladores para la venta del BCR y Bicsa.

Debe recordar que no son 29 votos, pues según la Constitución se necesitan 38. El asunto se pone cuesta arriba, pues la mayoría de los legisladores y la ciudadanía están en contra de la venta.

Fernando Cordero Alvarado, Cartago

Renta doble Copiado!

Para la Gerencia de Pensiones de la CCSS: ¿Por qué en el último pago de nuestra pensión, en el que nos dieron el aumento retroactivo a enero del 2022, el ajuste del impuesto sobre la renta de febrero lo calcularon doble? ¿Cuándo nos lo reintegrarán?

Gerardo Arias González, La Unión

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.