Cartas: Autos eléctricos

En estos días se habla de la necesidad de “actualizar” la flotilla de vehículos de la Asamblea Legislativa. Recomiendo que sean vehículos eléctricos para apoyar nuestra meta de carbononeutralidad y combatir el cambio climático.

Es necesario que los diputados den su apoyo a estos impostergables compromisos, al igual que otras instituciones públicas y empresas privadas, porque ayudaría a fortalecer la red de cargadores y aumentaría la oferta de autos eléctricos y repuestos. Adicionalmente, se terminaría el cuestionable uso que se da a los cupones de gasolina y que la prensa ha denunciado en su momento.

Edgar Gómez Ajoy, Curridabat

Coincidencia Copiado!

En el sorteo de la Junta de Protección Social del martes 13, al funcionario se le cayó la bolita del primer premio y la regresó a la tómbola. Al darle vueltas para extraer otro número, salió el de la vez anterior, es decir, el 88. Esto deja muchas dudas.

Inés González Arguedas, Paso Ancho

Biotecnología Copiado!

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró a la revista Newsweek que su administración respalda la biotecnología, incluida la carne cultivada en laboratorio.

Biden aseguró que el gobierno de los Estados Unidos se dedica a invertir en biotecnología, que promoverá la seguridad alimentaria de su país, con los documentos que reconocen la promesa de “cultivar fuentes de alimentos alternativos” y “buscar mejorar la seguridad alimentaria e impulsar la innovación agrícola a través de nuevas tecnologías”.

Los análisis y los hechos sugieren que antes de que finalice la década la biología en la ingeniería tiene el potencial de ser utilizada en las industrias manufactureras que representan más de un tercio de la producción mundial. Esto equivale a casi $30 billones.

Ningún animal ha muerto o ha sido creado en el proceso de fabricación. Todo lo anterior es un lindo reto para las escuelas de biotecnología de nuestras universidades.

Leslie Anderson Beer, Moravia

Cambio climático Copiado!

Todos los medios deberían lanzar una campaña a favor de la salud del planeta. Similar al enfoque comunicativo durante la pandemia, pero en este caso de forma perenne, eso sí, algo sistemático. Por ejemplo, un par de páginas en periódicos, un programa de media hora semanal en la televisión nacional, similar a 7 días o a 7 estrellas. Que inviten a expertos a dar declaraciones, estoy seguro de que hay gente de sobra deseando colaborar.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Refresco de cas Copiado!

Recibí con entusiasmo la noticia de que vuelve el refresco Tropical de cas, fruta nacional de gran contenido vitamínico y predilecta de muchos costarricenses, pero en Tetra Pak no me parece. El planeta implora por vidrio, no contaminante y más barato.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Propuesta sobre el voto Copiado!

El diputado Horacio Alvarado afirma que todo costarricense está obligado a emitir el voto en las elecciones presidenciales debido al abstencionismo mostrado en la pasada campaña, y amenaza con multas contra quienes se abstengan. Pienso que su partido está en vías de extinción y cree que su propuesta lo levantará.

Le pregunto en qué artículo de la Constitución Política se exige emitir el voto y menos como lo plantea él, con severas multas por incumplimiento.

Fernando Cordero Alvarado, San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.