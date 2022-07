Cartas: Automóvil en taller desde el año pasado

Llevé a reparar la caja de cambios automática de mi vehículo a la empresa Transmisiones Automáticas AAMCO, en Coyol de Alajuela. Fue recibido el 10 de febrero del 2021 y me lo devolvieron hasta el 9 de setiembre del mismo año, es decir, siete meses después.

La caja solamente funcionó un mes, por lo que lo llevé nuevamente el 10 de octubre, y sigue en el taller. Un año y siete meses sin el vehículo y no sé cuándo lo recuperaré.

Ralph Cambronero Arguijo, Heredia

Sin respuesta Copiado!

El banco Davivienda no me contesta los mensajes enviados por correo electrónico y Servicio al Cliente no resuelve una gestión presentada hace varios meses.

Claudio Ghirardi Vendramini, Alajuela

Indigencia en Guadalupe Copiado!

La mayoría entendemos la crisis sanitaria que atravesamos y la recesión mundial que ya nos golpea. Sobran los análisis económicos al respecto, pero para los más desposeídos el impacto es directo y son la parte más visible del problema.

Al menos en mi entorno, Guadalupe de Goicoechea, el aumento de la indigencia es cada vez más palpable y dramático. El gobierno local debería tomar acciones concretas e inmediatas para abordar la situación. Es desgarrador ver a tantas personas en esa condición sin que nadie las ayude. Nuestros impuestos también deben servir para eso.

Carlos E. Calvo Pineda, Goicoechea

Contraseña bancaria Copiado!

No hay ningún número de teléfono del BAC donde me atienda una persona, todo es por WhatsApp, donde debo seleccionar opciones en un menú. Cuando logré que una persona se pusiera al otro lado de la aplicación, después de más de dos horas de tratar de recuperar la contraseña, desistí.

Es lamentable que un trámite sencillo, que en cualquier otro banco habrían resuelto mediante una llamada de cinco minutos, requirió dos horas de mi tiempo sin resultado positivo.

Agradecería más consideración porque si quiero que me atiendan en una sucursal, tengo que sacar una cita. La próxima disponible es para dentro de dos días.

Manuel Ossenbach Sauter, Cartago

Equipos desperdiciados Copiado!

A los aceleradores lineales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que están sin estrenar, se les suma el ciclotrón y el equipo PET/CT de la Universidad de Costa Rica para el diagnóstico y seguimiento del cáncer, que aún no recibe un solo paciente.

Josué Hidalgo Durán, La Fortuna

Costo de vida Copiado!

Si el presidente Rodrigo Chaves pide a los diputados que dejen de jugar chapitas, debe reparar en que sus broncas siguen degradándose en bochinches, inconvenientes y a todas luces estériles, si se trata de gestionar consensos para gobernar y vivir en paz.

Entre los juegos de chapitas y chócolas, el costo de vida sube y sube. Por los vientos que corren, como dice nuestro pueblo, nos podríamos ir todos al cholo.

Roberto García Herrera, Zapote

Pase rechazado Copiado!

Hace poco más de un mes, mi novia y yo empezamos a asistir al gimnasio MultiSpa en Sabana. En el trabajo, a ella le regalaron un pase de cortesía de un mes para utilizarlo en alguna de las sedes de MultiSpa.

Una vez finalizado el mes que pagamos, quisimos hacer efectivo el pase, pero nos lo negaron porque ella “ya estaba registrada en el sistema”. Además de no ser una razón de peso, ¿acaso no es esto castigar al cliente?

Julián Peláez Echavarría, San José

Adultos mayores en fila Copiado!

Hace un mes, en la sucursal del Banco Popular en San Pedro de Montes de Oca, tres adultos mayores hicimos fila para ser atendidos con ficha preferente, pero debimos esperar una hora y media mientras las demás personas pasaban.

Preguntamos a quien repartía las fichas y su respuesta en las ocasiones que hicimos la consulta fue “tienen que esperar el turno”. Cuando pasé a la caja, el que me atendió me dijo que estaban muy cansados y esa fue la razón del retraso. ¿Qué sentido tiene el trato preferente entonces?

Lidieth Guzmán Aguilar, Tres Ríos

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.