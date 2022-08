Cartas: Auto sin revisión

En mi familia, hicimos la inversión de importar un auto de Estados Unidos. Luego de pagar gastos de nacionalización, flete marítimo y demás trámites, desde el 15 de julio tenemos el vehículo en la cochera sin poder usarlo debido a la falta de inscripción porque no tenemos la revisión técnica como requisito principal.

Roy Aguilar Morales, San José

Siguen las estafas bancarias Copiado!

Poco hacen los bancos estatales, incluido “el de los trabajadores”, para frenar la cadena interminable de estafas; ahora atacan con movimientos en cuentas corrientes y también se apoderan de inversiones consideradas seguras. Varios estafados expresan que puede haber gato casero, por la rapidez y acuciosidad con que los antisociales se apoderaron de sus ahorros, sin importarles el caos económico y la desconfianza que experimentaron.

Los bancos reaccionan con lentitud e ineficiencia, investigan poco y trasladan la responsabilidad a los clientes por dar datos sensibles. Los estafadores se preparan cada vez mejor y cometen sus delitos con poca información. La Defensoría de los Habitantes se lava las manos ante las denuncias que recibe, y aduce que las cuentas corrientes en bancos estatales se rigen por el derecho privado, y se limita a dar consejos sobre cómo presentar las denuncias ante el OIJ y otras instancias.

El OIJ tiene cientos de denuncias que no prosperan. Mientras tanto, los perjudicados invierten días enteros en trámites y pierden su tranquilidad y la esperanza de recuperar el dinero.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Cobro sin sustento Copiado!

Recientemente, encontré en mi estado de cuenta unos cobros correspondientes a administración del compass, y me lo están rebajando directamente de mi cuenta de débito.

Al interponer la queja por el cobro de un producto que dejé de usar hace más de dos años, la gente del BAC lo que me dice es que ellos van a seguir cobrando porque yo firmé un contrato donde acepté dicho rebajo.

En el contrato leo que indiqué que me hicieran los cargos a mi tarjeta de crédito, la cual ya no existe. Al final, siguen cobrando por un producto que ya no uso y lo hacen a una tarjeta que yo no autoricé. Interpuse la denuncia ante el Ministerio de Economía dos meses atrás y es un saludo a la bandera.

Mario Ballestero Hernández, San José

Abusos estatales Copiado!

Siempre doy gracias a Dios por haber nacido en Costa Rica, pero últimamente me da vergüenza leer sobre la corrupción y acerca del empleado público que no sabe ni sacarle punta a un lápiz. Lástima que no le hicieron caso a Ottón Solís cuando presentó el proyecto para cerrar instituciones que realizan el mismo trabajo con personal ineficiente.

Instituciones que debieron haber sido cerradas hace 10 años: Recope, el Ministerio de Educación, el ICE, el Conavi, el Ministerio de Vivienda, el Banhvi, la Setena y dos bancos nacionales. Se autorizan salarios y pensiones exorbitantes y otros abusos.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Respuesta del Popular Copiado!

En atención a lo planteado el 29 de julio por Lidiette Guzmán Aguilar, sobre el servicio que se habría ofrecido a una persona adulta mayor en el Banco Popular de San Pedro, se recabaron y analizaron de forma inmediata los antecedentes.

Contactamos con la clienta para conocer todos los detalles y externarle nuestras sinceras disculpas por el inconveniente. Se han efectuado una serie de coordinaciones inmediatas en la oficina comercial con el propósito de que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.

Laura Barahona Ramírez, jefa de Gestión de Experiencia al Cliente del Banco Popular

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.