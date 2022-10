Cartas: Asistencia del INS

Durante tres días traté de comunicarme con INS asistencia para solicitar un servicio de transporte al aeropuerto, amparado en la cobertura de mi seguro de automóviles. Fue imposible, la extensión siempre estaba ocupada y la grabación de “espere en línea” se repetía, una y otra vez, hasta el cansancio, con una música de fondo chillante. Tuve que contratar un servicio privado de transporte. Pésimo servicio del INS.

Luis Guillermo Valverde Rivera

San Vicente de Moravia

Rings en los colegios Copiado!

Con una mezcla de risa y llanto, leí la propuesta del diputado del PLN Gilberth Jiménez Siles, de poner cuadriláteros de boxeo en los centros educativos para que los alumnos puedan “drenar su violencia”, agarrándose a “mecos” y cobrando rencillas sacándose el clavo unos con otros. ¿Nadie le explicó a este diputado que la violencia solo engendra violencia (ya lo dijo Gandhi)?

Y peor aún, ¿qué pasaría, por ejemplo, si fuera el caso del alumno que agredió recientemente al director de su colegio? ¿Habría también que subirlos al cuadrilátero? ¡Por Dios! Ya es hora de que el pueblo tenga un verdadero control sobre quienes llegan a la Asamblea Legislativa.

Julio Vindas Rodríguez

San Pablo de Heredia

Fallos presidenciales Copiado!

En los últimos días han ocurrido algunos hechos que no debemos dejar pasar desapercibidos. Hablo del fallo de la Sala IV sobre Parque Viva, los resellos del Congreso a dos vetos presidenciales y la decisión de los jueces de suspenden los decretos sobre tarifas mínimas profesionales. Y a eso le sumo, la decisión de no sustituir a la ministra de Comunicación, mantener las actas del Consejo de Gobierno como privadas e incurrir en contradicciones nombrando a personas con pensiones de lujo.

En tan poco tiempo de gestión, estos acontecimientos deben hacernos reflexionar, esto no puede seguir así. El ejemplo que está dando a sus ministros y al pueblo deja mucho que desear. Esperemos que este estilo de gobierno cambie o nos jodimos todos.

Aquí me pregunto: ¿qué hace la ministra de la Presidencia? Pareciera que la respuesta es obvia, no la dejan actuar. Entonces, ¿por qué no renuncia?

Fernando Villalobos Sole

Turrubares, San José

Sin entender Copiado!

Se enjuició a una persona por matar un gato, supongo que ese juicio sería igual si se tratara de un perro, por cuanto es un acto reprensible, una ingratitud. Sin embargo, no dejo de pensar y me pregunto: ¿y si se tratara de un cerdo, un pollo, una res o cualquier otro animal comestible? ¿O será que para estos animales no hay ningún privilegio? ¿Qué pasaría si el gato y el perro fueran comestibles? Sigo sin entender.

Gerardo Jiménez Arias

Heredia

Despedida Copiado!

A pocos días para su cumpleaños 102, regresó a la casa del señor mi querida maestra de escuela, esa que me enseñó como una segunda madre no solo a leer y a escribir, sino a vivir la vida con disciplina, con libertad responsable, y con dedicación. Somos muchos nicoyanos quienes hoy sentimos que nuestra maestra Malen fue luz en nuestras vidas y vivirá por siempre en nuestros corazones. Que brille para ti la luz perpetua querida niña Malen, nuestra bella flor azul.

Emelina Díaz Rojas

Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

