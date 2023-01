Cartas: Amplio concepto de democracia

Muchas son las palabras con que vanagloriar la democracia, está de más citarlas porque las conocemos. Más democracia también es ver al hermano, no por encima del hombro, sino como un hermano mayor ve a los suyos. Democracia es también mostrar el mejor camino hacia el hacer las cosas bien, democracia es libertad y mesura con la que se recuerda a los países que tienen a sus pueblos oprimidos que ninguna madre patria merece vivir bajo el yugo de la pobreza o la sombra de la desigualdad social.

La democratización de la salud y el acceso oportuno e igualitario también es democracia, dirigir de manera correcta la nación en los difíciles tiempos de las agitadas aguas del cambio climático también es democracia. Monarquías y dictaduras que no garanticen el bienestar colectivo se convierten en esclavitud a cielo abierto, y decirlo de viva voz también es democracia. Estamos en el momento histórico de volver a ser hermanos o de perecer a causa de no querer quitar de nuestros ojos la venda que nos impide ver la verdad.

Sebastián Machado Flores, Alajuela

El 10 de enero del 2023 recibí tres e-mails con informaciones sobre ofertas de la cadena de hoteles Barceló, con descuentos de hasta el 50 % en reservaciones por motivo del lunes gris (Blue Monday).

Durante tres días consecutivos, traté de hacer la reservación online, pero el sistema reportaba “un problema” al procesarlas y pedía corregir “el o los errores”. Envié un mensaje por correo electrónico a Servicio al Cliente, y me explicaron que no había ninguna reservación y no podían hacer nada. No contestan el teléfono o me dejan esperando hasta 30 minutos con música clásica y luego cuelgan.

Róger Acuña Valverde, Curridabat

Comprobamos que la gestión para el reintegro del dinero a Guillermo Herrera Martínez, de San Isidro de Heredia, quien reclamó por esta vía un cobro indebido en su servicio de internet y TV digital, ingresó a nuestro sistema de forma tardía.

Se le reembolsaron ¢109.132 por concepto de pagos de más hechos en noviembre y diciembre del 2022. Le ofrecemos disculpas por esta omisión nuestra.

Marianella Cordero Vargas, vocera de Liberty

Con únicamente siete meses, la administración muestra un estilo sobre cómo no se debe gobernar. Un electorado que votó en contra de y no a favor de, aunado al abstencionismo, la instaló en Zapote. Sin argumentos, sin experiencia y con desconocimiento del país, un gabinete inexperto con un presidente que estuvo fuera del país durante varias décadas no presagiaba nada bueno. Nadie esperaba que gobernaran con odio y rencor. La patria solidaria y laboriosa no lo merece. Están a tiempo de rectificar.

Milton González Castro, La Unión

Cuando en unas elecciones hay irregularidades, el Tribunal Supremo de Elecciones debe investigar y hacer las correcciones necesarias. Me parece una pérdida de tiempo laboral que la Asamblea Legislativa investigue a personas como si fuera el OIJ. La Asamblea se creó para legislar, y se pierde gran parte del tiempo en politiquería y llevando agua a sus molinos. No son jueces para dictar penas.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Mientras aumentan los ajustes de cuentas debido al narcomenudeo, el país se crispa por los troles; sin embargo, de Moín siguen saliendo contenedores con drogas, la presión de los mercados causa el tráfico allende las fronteras y la juventud sin expectativas sufre el reclutamiento de las mafias. El Ministerio de Seguridad enfoca la lucha contra el narcomenudeo que causa la violencia imperante. La inteligente política del cannabis recreativo legal puede ayudar, con la ventaja de que puede ser revertida si no funciona.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

