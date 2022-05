Cartas: Agua más cara

La factura de agua durante los últimos años promedió mensualmente entre ¢30.000 y ¢37.000. En noviembre y diciembre del 2021, Acueductos y Alcantarillados me cobró en ambos meses ¢37.299. En la facturación de marzo del 2022 el recibo llegó por ¢51.231 y en abril por otros ¢51.231.

Según la página en internet de la institución, el metro cúbico subió ¢34. Tengo entendido que después de 30 metros cúbicos cobran el IVA y, supuestamente, eso causó el aumento en los dos meses. Además de lo anterior, el inspector pasó el 25 de abril, y al día siguiente, extrañamente, ya aparecía el monto por pagar en el sistema.

Rogelio Mora Sedó, Colima de Tibás

Terremoto de 1910

El 4 de mayo se cumplirá 112 años del terremoto que destruyó la mayoría de las viviendas, edificaciones públicas y otras infraestructuras en Cartago.

Eran construcciones de maderas rústicas, piedras, adobes y tejas; no tenían grandes ventanales y la altura máxima era de dos pisos. Se calcula que unas 800 personas murieron, aunque algunos documentos anotan 1.000 o más.

A pesar de la difícil situación económica, los cartagineses se vieron obligados a demostrar su temple y espíritu de superación. Pocos años después, lentamente, levantaron, en los mismos lugares, sus viviendas y edificaciones.

No debemos olvidar las tragedias, porque son aprendizajes que nos obligan a tomar medidas a fin de prevenir fuertes destrucciones debidas a este tipo de eventos.

Décadas después, las crecidas del ahora llamado río Reventado, en Taras, se cobran varias vidas, viviendas y puentes. Posiblemente, de esas duras experiencias nació la frase “Cartago vive, vive”.

Álvaro Chaves Sánchez, Heredia

BN y Conti

Una empresa de envíos establecida en Costa Rica, pero con sede en Miami, fue hackeada por Conti en nuestro país, por tanto, eliminó las tarjetas vinculadas y recomendó a los clientes hablar con los bancos emisores para sustituirlas.

Yo tenía dos: Scotiabank no me cobró nada por la sustitución, pero el Banco Nacional no entendió razones y facturó $40 más el IVA.

Juan Carlos Díaz Solís, San José

Opinión sin sustento

Pilar Cisneros debe aprender a ser más comedida al brindar opiniones sobre lo cual no tiene información y pruebas que la sustenten, principio fundamental de todo periodista, como en su caso.

Emitir juicios sobre la liquidez del país y decir que está quebrado es encender alarmas ante los tenedores de bonos del Estado y organismos financieros internacionales, y estimular alzas de intereses en futuras demandas de créditos que el gobierno requerirá.

Es tiempo de que se dé cuenta de que no está en campaña política y sus opiniones pueden propiciar reacciones no deseadas en contra del país. Bien hizo el vicepresidente Stephan Brunner al desmentirla.

Fernando Elizondo Solís, San José

Reductores necesarios

La Municipalidad de Santo Domingo de Heredia debe colocar reductores de velocidad en la calle ubicada detrás de la basílica, pues podría ocurrir un accidente en cualquier momento. Desde que la repararon, los intrépidos motociclistas y algunos conductores temerarios la utilizan como pista de carreras.

Les recuerdo que en ese sitio hay una clínica de larga estancia, un complejo deportivo, la Escuela Municipal de Música y habitan muchos ciudadanos de oro que no salen de sus casas por miedo a ser atropellados.

José Bolaños Sánchez, Santo Domingo de Heredia

Me complació mucho el editorial de La Nación del 29 de abril, donde se reconocen los méritos de, presidente, Carlos Alvarado, muestra del profesionalismo e imparcialidad de este medio de comunicación.

Carlos Alvarado entró a la Casa Presidencial por la puerta grande e igualmente saldrá por ella. Las mentes pensantes de este país lo llevaron a asumir tan grande reto, con la esperanza de mejorar en todos los aspectos. Sobrepasó misexpectativas, pese a la adversidad que le tocó vivir.

La Costa Rica de hoy no es la de hace cuatro años o más. Demostró que la juventud no es un defecto para ocupar un cargo de importancia, sino una virtud. Por primera vez me siento honrada de haberle dado mi voto a un candidato.

Noilly Vargas Vásquez, San José

