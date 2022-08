Cartas: Agencia sin repuestos

En febrero, pagué a la empresa Autostar, representante de Fiat, el arreglo de la transmisión de mi vehículo. Hicieron el diagnóstico del daño y cotizaron mano de obra y repuestos. Estos últimos no los tenían. Tras largos meses de espera, me entregaron el auto reparado y funcionando correctamente.

Pero dos días después debí llevarlo nuevamente porque volvió a dar el mismo problema. Debo pagar otra alta suma por el arreglo. Los repuestos se pidieron hace dos meses, y no saben cuándo llegarán. Deberían tener un mínimo en sus inventarios.

Guillermo Ramírez Garay, San José

Banco de Costa Rica Copiado!

A pesar del anuncio del presidente, que podría causar fugas y despidos, yo me quedo en el Banco de Costa Rica. Mejoras sí, sobre todo con respecto al cobro en dólares por todo movimiento y ojalá nos paguen más intereses por los depósitos.

Tampoco se trata de ganar y ganar. De vez en cuando, deberían dar cursos sobre organización de presupuestos familiares o inversiones y de atención al público, es decir, no encerrarse en sus cúpulas de poder. Deben comunicarse más con los clientes, denunciar a los delincuentes de cuello blanco y acosadores de los empleados. Defenderé la banca nacionalizada y espero que la fracción del PLN también lo haga y pida que cuentas a todos los bancos del Estado.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Tenderles la mano Copiado!

En plena capital, en calles, avenidas, paradas de buses etc., hay una cantidad considerable de migrantes, que supongo venezolanos, junto con sus hijos en condiciones de mucha pobreza. ¿Qué posibilidad existe, de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, de escolarizar de manera provisional a los menores de edad, para que por lo menos gocen de un mejor ambiente, y darles alimentación mientras sus familias recaudan el dinero necesario para continuar su viaje?

Me duele ver a los niños con sus zapatitos de hule, sin medias, y sin siquiera un lugar para sentarse a comer o descansar porque se ven obligados a hacer de las calles su hogar. Nuestros hermanos venezolanos nos necesitan. Los menores de edad llevan bastante tiempo sin asistir a un centro educativo.

Iris Arias Figueroa, San José

Incertidumbre y cansancio Copiado!

Con quienes converso, concuerdan conmigo en la incertidumbre que tenemos sobre el futuro de Costa Rica. Desconocemos los derroteros en salud, educación primaria y secundaria, y ni se diga de la economía.

Nos sobreviene el cansancio de saber que durante los próximos tres años y resto tendremos que mantener el ojo abierto para defender nuestra institucionalidad, una de las mejores de América Latina. ¿Cómo avanzaremos?

Vera Cristina Varela Varela, Montes de Oca

Sistema en línea Copiado!

El sistema de gestión en línea del Poder Judicial no funciona adecuadamente, se producen errores en la aplicación, por lo que resulta imposible el estudio de expedientes y el uso adecuado de servicios, tales como el envío de escritos a través del sistema, lo que dificulta las labores de los abogados.

Luis Guillermo Valverde Rivera, Moravia

Denuncias frustradas Copiado!

Abundantes mensajes y discursos instan al ciudadano a denunciar la corrupción y otras irregularidades en la función pública. Hablan del “derecho” y la “obligación” de todos. Sin embargo, hay dos realidades: una es presentar denuncias para lo cual se cuenta con algunas facilidades y la otra, muy diferente, que esas denuncias sean atendidas y concluyan con alguna investigación o sanción.

He planteado varias denuncias y solicitudes de información ante diferentes instancias, y la respuesta es el silencio o que la denuncia no cumple con los requisitos formales impuestos por el órgano, impedimentos diversos para intervenir, delegación de las denuncias a otros entes, etc.

Me queda absolutamente claro que el ciudadano termina empequeñecido frente al monstruo institucional de muchas cabezas que lo aplastan y le dicen que se deben dejar las cosas como están. Por simplificación de trámites, sería mejor remitir las denuncias al Archivo Nacional.

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.