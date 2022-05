Cartas: Abuso de vicealcaldesa

Según las últimas noticias publicadas por este medio, la vicealcaldesa de San José se tomó unas semanas para estudiar sin el debido permiso. Todos tenemos derecho a superarnos, pero respetando la legislación, no abusando del sistema.

Espero que la vicealcaldesa devuelva el dinero devengado durante sus días de estudio.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

La OCF responde

La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) lamenta la situación experimentada por José Enrique Araya Padilla, carta titulada “Inseguridad bancaria”, publicada el jueves 19 de mayo.

La gestión fue presentada ante la Oficina el 8 de abril del 2022, mientras que los hechos de la aparente estafa datan del 18 de abril del 2020, es decir, el plazo venció de acuerdo con la normativa para presentar acciones por la vía administrativa.

El artículo 56 de la Ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor establece que la acción para denunciar expira en un plazo de dos meses desde la falta o desde que esta se conoció, salvo para los hechos continuados, en cuyo caso comienza a partir del último.

Danilo Montero Rodríguez, director general de la Oficina del Consumidor Financiero

Respuesta del INS

En atención a la carta de Eduardo Villegas Jiménez (18/5/2022), ofrecemos disculpas por el inconveniente. Hemos adoptado medidas para evitar que una situación como esta se repita.

Grace Segura Molina, Dirección de Seguros de Automóviles del Instituto Nacional de Seguros

Insensibilidad

¡Qué pena me dio ver a una diputada explicando y defendiendo las supuestas bondades del proyecto de ley de jornada laboral 4-3! Demostró que no tiene sensibilidad hacia las madres solteras y madres jefas de hogar.

Habib Succar Guzmán, Zapote

Cargos mensuales

En marzo, compré a Volaris unos boletos para viajar a México y una membrecía durante un mes. El problema es que siguieron debitando dinero una vez transcurridos los 30 días. Por correo electrónico, me dijeron que el problema fue resuelto, pero el cobro no se detiene. Además, de regreso se extravió una maleta y no me dan respuesta

Jenny Víquez Rockbrand, Cartago

Mascarillas tiradas

Camino por las bellas calles de mi cantón San Isidro de Heredia para hacer ejercicio, y con mucha tristeza veo, desde hace algunos meses, mascarillas en las aceras, enfrente de centros educativos, como por ejemplo el liceo.

Demostremos orden, porque es parte del buen vivir del costarricense y de los muchos extranjeros que nos acompañan. Ruego al Ministerio de Salud o a quien corresponda colocar letreros como aquellos que en el pasado solían advertir sobre las consecuencias del fumado, en este caso, pedir que tiren la mascarilla en los basureros.

Iveth Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Agujeros negros

Fotografías de agujeros negros muestran una inquietante visión de un universo que día tras día me sorprende más por sus estrellas en evolución, planetas que podrían albergar vida y un misterioso comportamiento en el interior de ellos, en donde las cosas no pueden ser explicadas con los conocimientos que poseemos, pues allí dentro ni la física ni las matemáticas se cumplen.

Recientemente se descubrió luz detrás de estos extraños habitantes del espacio exterior. Una luz indescriptible. Como el otro lado de las cosas o el fin de los tiempos, la luz apareció de la nada, al final de uno de los agujeros negros con existencia propia conectados de alguna manera con nuestra vida estelar.

Gustavo Halsband Leveratto, San José

