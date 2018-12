Ha sido vergonzosa la actitud que han tomado los educadores que aún se mantienen en huelga. Ellos han sacrificado a tantos estudiantes que no tienen ninguna responsabilidad de lo que puede estar sucediendo con la situación fiscal del país. Es lamentable ver en lo que han caído algunos educadores y que no les importe haber dejado sus funciones por más de 80 días. Insto al presidente de la República y al ministro de Educación a sentar un precedente y a que no les tiemble la mano en aplicar las sanciones disciplinarias del caso y no pagar los salarios que no correspondan. Eso es lo que todo el país está esperando. Si no se toma una decisión de este tipo, los sindicatos de esos gremios seguirán actuando de manera irresponsable y controlando el país a costa de lo que los demás ciudadanos pagamos al Estado.