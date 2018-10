¿Qué pasará con el tiempo no trabajado por los huelguistas? Pues, como siempre, se llega a un arreglo, dan fin a la huelga pero sin represalias. Y por ahí trabajarán unas horitas más para reponer y todos contentos. Un país quebrado, que hace una emisión inorgánica, por demás inflacionaria, para pagar salarios de gente que no trabaja, no puede ordenar las finanzas. A los empleados públicos que han estado en sus puestos de trabajo, maestros, profesores, médicos, y demás, ejemplos vivos de responsabilidad y que han hecho posible que no se descalabre nuestro país, mi reconocimiento. Y a nuestro presidente: estoy con usted.