No entiendo la campaña de la CCSS para a motivar a las mujeres a hacerse la mamografía para prevenir el cáncer de mama, si cuando una paciente, en este caso yo, necesita una biopsia estereotáxica por sospecha de malignidad en una de sus mamas y la tienen esperando desde hace cuatro meses para que le den la cita. ¿Qué caso tiene, entonces, preocuparse en estar haciéndose los exámenes si el hospital Calderón Guardia no hace nada por ayudarme? Tiene, desde hace más de seis meses, averiado el equipo con el cual se efectúa la biopsia. Dijeron que estaban enviando a las pacientes al Hospital México y las máquinas ahí las están calibrando. Esta semana me pidieron esperar a que me llamen “en las próximas semanas”. Señores, me pueden diagnosticar cáncer (Dios quiera que no) y este tiempo perdido pudo haber sido valioso, y así como yo están otras mujeres en la misma situación. Mi diagnóstico es BI-RADS 4b.