No soy abogado, pero al leer el informe de la Dirección Jurídica del Poder Judicial sobre el plan fiscal, me asombra la parcialidad con la que se refieren a la aplicación de las leyes que nos cobijan. Cuando dicen que el Poder Judicial en materia de empleo público posee potestades de autogobierno y sus políticas y lineamientos no están supeditadas a las de otro poder, ¿es porque el Código de Trabajo no es para ellos o son autosuficientes? ¿Por qué no pueden racionalizarse los fondos a ese grupo de trabajadores?