En agosto, Claro me indicó que no tenía pendientes. Me enteré por un “campo pagado” que la empresa empezaría a enviar la factura electrónica, pero nunca se tomó la molestia de mandarme la información y tardó mucho más de lo indicado en la publicación para que llegaran las facturas de agosto y setiembre. La de octubre aún no la recibo. Para colmo, el documento no incluye a cuál tarjeta se hizo el débito.