Hace un mes, solicité la apertura de una cuenta, he presentado la información que me solicitan, pero cuando voy, no me atienden o no responden los correos ni el teléfono, y, cuando he presionado, me dicen que faltan datos. Además, fui a pagar el marchamo y nunca tienen conexión. ¿Podrá Promerica contar con sistemas y funcionarios que den la talla y resuelvan de inmediato?