Es increíble el trato y la cantidad de trámites por los que uno debe pasar para recibir una pensión del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El año pasado efectué todos los trámites en la sucursal de Puriscal y fueron rechazados. Me dijeron que regresara el próximo año. El pasado viernes fui de nuevo, pero solo atienden los lunes y martes. Les pregunté si por lo menos podía pedir los papeles para llevar todo listo y me respondieron que no, solo los días indicados. Este lunes fui y me comunicaron que debo esperar hasta marzo para ver si pueden hacerme el trámite.