Cartas a la Columna

Semáforo urgenteen Paraíso

PEATONES CORREN PELIGRO

Aproximadamente hace 3 años se construyó la pista que lleva a Paraíso. Agilizó considerablemente las presas. Sin embargo, existe un cruce por el cementerio, cerca del bar Continental (barrio El Invu) que carece de semáforo peatonal. Esta es una vía donde transitan escolares, trabajadores y adultos mayores que cruzan la calle de cuatro carriles en la mañana y en la tarde arriesgando sus vidas. Ahora en este mismo lugar se encuentra Maxipalí, por lo que aumenta la cantidad de personas cruzando y visitando este lugar. Es un problema grave que se puede solucionar con un semáforo, un puente peatonal o con la regulacíón del transito en horas pico, ya que estamos involucrando vidas. No esperemos una tragedia humana para correr con los permisos, acuerdos y firmas correspondientes.

José Antonio Ortega Vega

Cartago

Multas excesivas

Las multas de la cámara escondida, especie de ojo controlador del Estado, son desproporcionadas para un país con salarios muy por debajo del promedio de las multas. Pagar ¢300.000 o ¢400.000 es un verdadero golpe a los bolsillos raquíticos de los costarricenses. Inclusive para autos de segunda cuya multa es igual, la mitad o una tercera parte de su valor. Si quieren financiar el puente de la Platina-cracia, con los dineros del camello-pueblo, lo van a lograr.

Mario Valverde Montoya

San Antonio, Desamparados

Tienen que cuidar al cliente

El 12/09/11, ingresé a la agencia del ICE contigua a Racsa de San José con el objeto de que me revisaran el teléfono ZTE F100 (chino), el cual se apagó y no volvió a encenderse más ( el mismo que me dieron cuando me obligaron a cambiarme de tecnología vieja a GSM), y me indican que la garantía no es válida porque tiene humedad. Señores: cuidemos al cliente, no lo obliguen a cambiar de proveedor.

Franklin Eduardo Rivera Redondo

Cartago

Saldo bloqueado por BN

El pasado 15 de agosto fui al Restaurante KFC, paseo Colón, y realicé una compra por ¢2.800. El cajero pasó mi tarjeta Servibanca del Banco Nacional pero no hubo respuesta del Banco, así que cancelé en efectivo. Hoy reviso la cuenta y noto que aún tengo el monto congelado. He solicitado ayuda en dos ocasiones (30 de agosto y 12 de setiembre); me dicen que me van ayudar, pero, hasta el momento, ¡ nada!

Karla Andrea García Peña

San José

Pésimas calles de Tibás

Es una verdadera verguenza el estado de las calles en el cantón de San Juan de Tibás. Para mencionar dos claros ejemplos que frecuento están las vías cerca de la Clínica y del estadio Ricardo Saprissa para salir a pista; la vía del parque hacia el cementerio y calles aledañas. En ambos casos se pueden encontrar variedad de huecos en tamaño y profundidad que ya llevan demasiado tiempo dañando los vehículos que circulan por dichas calles. ¿Qué pasa con la Municipalidad que no ha podido solucionar esta situación tan vieja?

Michael Obando Loaiza

San José

Consulta al INS

Quisiera consultarle al Depto. de Seguros de vehículos del INS a qué se debe el incremento de aproximadamente un 47 % que se le hizo a la póliza de mi vehículo marca Toyota modelo 1990, la cual poseo desde hace aproximadamente 12 años. En los últimos trimestres, la amortización fue ¢25.383,00 por la cobertura total y en este último cancelé ¢37.296,00. Lo peor del caso es que el Instituto Nacional de Seguros nunca informó a sus clientes de este aumento; nada mas lo ejecutó.

Marco Tulio Vindas Chaves

Heredia

Eficientes a conveniencia

Son increíbles los ejemplos de inoperancia y falta de capacidad por parte del Estado. Creo que todo ciudadano de Costa Rica sabrá del mal proceder del MOPT en relación al ‘puente de la platina’, como también la falta de construcción de puentes en carreteras y puentes peatonales. Me parece increíble que para instalar cámaras para sancionar el exceso de velocidad en carreteras sí son realmente competentes. Qué bien han trabajado en esto, pero qué lástima que no son igual de eficientes para todo.

Allan Jiménez Fernández

San José

Multas con cámaras: 77 o 84 km/h

Empiezan multar si pasa 20 km/h la velocidad permitida. Admiten que el margen de error de - + 3 km/h. Cuando me captan a 77 km/h, puede ser que viajara a 74 km/h no a 80 km/h. Si captan 83 km/h puede ser que viaje a 80 km/h. Así, lo correcto es multar a quien viaja de 84 km/h en adelante.

Jean Beauregard

San José

La moral de los diputados

Si el diputado Claudio Monge teme que se le investigue por “brincarse un semáforo”, entonces que no se brinque el semáforo. La investigación al diputado Angulo es por algo muchísimo más serio, por lo cual al señor Monge le debería parecer “gravísimo” más bien que no se investiguen las denuncias que tienen asidero. Después de todo el Parlamento está formado por personas de diferentes condiciones morales.

Myriam Rojas Garro

La Uruca, San José