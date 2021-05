Queríamos reubicar nuestro Ebáis, que está localizado en un área de riesgo junto a un río, pero nos informaron que no se podrá donar el terreno a la Caja porque los representantes de esa entidad no se presentaron a las reuniones y sesiones de trabajo y no se firmó ningún convenio. Es muy lamentable que las instituciones perjudiquen a las comunidades rurales por no ponerse de acuerdo. Es triste saber que hay recursos públicos disponibles, pero que por burocracia se quedan guardados.