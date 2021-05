Hace un mes presenté mi queja formal a un empleado del almacén Casa Blanca, ocurrido por un irrespeto a mi persona, y no he obtenido ni un solo correo para informarme de que están en estudio de lo acontecido, no me ha llegado una nota de aviso de disculpa. ¿Es necesario seguir redactando correos solicitando una respuesta? Personeros de Recursos Humanos de Casa Blanca, no comprendo cómo un mes después de mi redacción, indicando un problema con su gerente no obtengo una respuesta.