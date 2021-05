Poseo línea celular GSM Alcatel, pero no me funciona en Sucre, San Carlos. Me dirigí al ICE de Ciudad Quesada, y dicen que debo comprarme una línea GSM Erickson, que sí funciona; nunca compré marcas, compré un servicio, no quisieron cambiarla por Erick-son. Me siento engañado por el ICE porque, cuando ofrecieron la línea GSM por TMA, les creí que era mejor.