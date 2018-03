A través de la plataforma Uber Eats, el domingo 25 de febrero ordené comida del restaurante La Oliva Verde, en Plaza Lincoln. Ordené un platillo, pero llegó incompleto, con menos de la mitad de los ingredientes mencionados en el menú. Llamé al restaurante y la persona que me atendió me dijo que esperara para hablar con el supervisor y cortó la llamada. Volví a llamar y me dijo que tenían todos mis datos y que me llamarían. Como no fue así, me quejé a través de su muro de Facebook y me indicaron que la Gerencia se comunicaría conmigo, cosa que no sucedió.