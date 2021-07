Cartas a la Columna

Encontré un tesoro

Comunidad y fe

El tesoro que he encontrado en mi vida es más valioso que todas las reservas de oro de los países del mundo, más valioso que encontrar la cura para el cáncer o el sida, más valioso que un viaje comercial al espacio para ver constelaciones de estrellas. Al mismo tiempo, es algo tan sencillo y tan corriente para nuestros ojos. Se lleva a cabo en todos los rincones del mundo, a distintas horas diariamente, muchas veces es multitudinario el evento y otras veces se lleva a cabo en la mayor intimidad.

Desde hace unos meses para acá, conocí un lugar en donde la Santa Misa ha hecho de una comunidad un lugar distinto en Tres Ríos de la Unión de Cartago, lleno de gente, mucha gente con una fe tan fuerte y tan profunda que se puede ver, casi tocar. Puedo describir a muchos de ellos: ancianos, jóvenes con discapacidad, familias completas, madres e hijas, padres e hijos. Niños pequeños que corren por los pasillos. Algunas personas solo pueden quedarse un ratito, y se arrodillan ante el sagrario y hablan, no susurran, con Dios, se olvidan de la gente a su alrededor y le cuenta sus cosas; luego, se van a trabajar en paz.

Otros señores, muchos hombres, se arrodillan todos los días ante Dios y, en silencio rezan, a veces hacen gestos con sus manos. Decenas son también las personas, que llegan a encender velitas, pidiendo favores especiales. Al mismo tiempo, un matrimonio mayor, dirigiendo el rosario.

La santa misa cambia la vida, no solo en lo personal sino también de una comunidad.

Creo que muchas personas de Tres Ríos han conseguido ver como yo lo veo. Espero que este pequeño texto ayude a muchos a ver más allá, les aseguro que encontrarán el mejor tesoro del mundo.

Silvia Coto Solera

Tres Ríos

Continuidad en el servicio eléctrico

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz agradece la recomendación realizada por Miriam Ramírez López en la carta publicada el domingo 6 de abril. La generación de energía solar en la Isla del Coco no se ha descartado y se utilizará para apoyar algunas funciones menores dado que el microclima imperante en el lugar no posibilita la continuidad y potencia para abastecer el radar que se instalará con fines de seguridad nacional. Las condiciones climáticas en la Isla del Coco sufren variaciones fuertes que no dan certeza de recibir la cantidad de horas-sol que se requieren para una generación considerable.

María del Rocío Pérez

Relaciones Públicas, CNFL

Precio de medicinas

En días pasados, fui a la farmacia Fishel, en Rohrmoser, a comprar el medicamento Cardura 2mg. Me cobraron ¢36.000, y no lo compré porque siempre he pagado menos en otros establecimientos, así que fui a otra farmacia y pagué ¢22.470. Los medicamentos no son un lujo y es una injusticia que no haya regulación.

Jorge Alfaro Ulate

Pavas

Atención en Blanco Cervantes

La familia Sanabria Quirós agradece al personal del Hospital Blanco Cervantes por las atenciones que tuvieron con nuestro padre y abuelo, Sem Sanabria Martínez, durante su estadía en este hospital. Que Dios los bendiga.

Viviana Rodríguez Sanabria

San José