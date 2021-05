El 14 de julio intenté pagar en un comercio con mi tarjeta de débito del Banco Popular, pero hubo un error de comunicación y pagué con la de crédito. Al revisar luego mi cuenta, encontré que los rebajos se efectuaron, por lo que acudí a una sucursal del Banco, el 16 de julio, a presentar el reclamo. Dos meses después, la gestión no ha sido atendida. Cuando consulto por teléfono me indican que debo seguir esperando porque gestionan las solicitudes por orden y aún no le corresponde a la mía.