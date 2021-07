Cartas a la Columna

Dinero del pueblo

Voto en el extranjero

A propósito del gasto que significó para el país el voto en el extranjero (más de $1 millón, según los medios) creo que esto es innecesario para un país pobre como el nuestro y más si tomamos en cuenta el alto abstencionismo que también se dio en el exterior. La gran mayoría de estos compatriotas, en todo caso, están muy ocupados en sus quehaceres para salir adelante en sus vidas, y hasta poco enterados de la realidad nacional.

Tal gasto procedería en países con alta emigración como México, Honduras o El Salvador, donde incluso esta votación sí podría marcar una diferencia en el resultado final. En nuestro caso, dicho dinero sería mejor ocuparlo en bajar el alto abstencionismo. Mientras tanto, esperaríamos la implementación del voto electrónico y a un menor costo aquí y afuera. Este dinero es del pueblo de Costa Rica.

Carlos Calvo Gamboa

San José

Valores costarricenses

El jueves 13 de febrero, en compañía de mi esposa, pasé por combustible ala bomba La Galera, en Pinares de Curridabat. Por un error mío, le pusieron gasolina a nuestro autoen lugar de diesel . Somos del Coyol de Alajuela,eran las 9 p.m., y muy gentilmente el personal me hizo ver que lo mejor era dejar el carro allí y regresar al día siguiente para no ocasionar ningún daño al sistema del carro. Regresé 2 días después y encontré mi carro con el combustible correcto y en la cantidad previa solicitada.

Tras preguntar al administrador, Ronnie Orias, cuánto le debía, su respuesta fue: “Es un placer servirle, no es nada”. Costa Rica todavía tiene altos valores, empresas como estas viven el servicio al clientey eso, como costarricense, me llena de satisfacción y agradecimiento. ¡Viva Costa Rica!

Carlos Rojas Cordero

Alajuela

Cero papel

¿Cómo hacer para que no me lleguen las guías telefónicas físicas a la casa tanto del ICE-1155 como de Telefónica Amarilla? Siento que es un desperdicio de papel que dejen estas “enciclopedias” impresas y en estos tiempos donde la tecnología está a un click para llamar o buscar un número telefónico. Mi criterio es que debería imprimirse para aquellos usuarios que así lo soliciten únicamente. Esto podría ser una política para que instituciones públicas y privadas contribuyan al ambiente y utilicen mejor los recursos, y no imprimir información que muy pocos hoy usan en forma física. Contribuyamos con el ambiente.

Raquel Pizarro

San José

Gracias al Popular

Mis más expresivas gracias para el personal del BPDC de San Isidro de El General, por la fina atención de la que siempre he sido objeto. En especial para don Mauricio Granados, Lesmes Barrantes, y Juan Morera. Bendiciones.

Santos Barrantes

Pérez Zeledón

Sin respuestade Wal-Mart

Tuve un accidente en el Wal-Mart de Heredia, en semanas pasadas. Posteriormente, dirigí una nota, en la que le pedía una explicación (ante la falta de humanidad, sensibilidad, y por el hecho de que no se tomó ninguna acción para aplicar el protocolo de emergencias por un accidente). La dirigí a sus oficinas centrales, pero solo recibí como respuesta: “Le agradecemos cordialmente el habernos hecho llegar su disconformidad”. ¡Esto está muy lejos de ser una explicación!

Marta Eugenia Salas Arce

Heredia

Ruta peligrosa

A la entidad gubernamental que corresponda, quisiera saber si lo que esperan es una fatalidad con la Ruta 210 Desamparados-Curridabat que desde que la asfaltaron en diciembre del año pasado, a la fecha, sigue sin demarcar. La ruta cuenta con varias curvas leves lo cual la hace aún más peligrosa, y en horas pico resulta un verdadero caos.

Tatiana Brenes

Desamparados

Sobre gasto del TSE

Sobre las cartas de los señores Francisco Javier Mora y Carlos Luis Rojas, publicadas en La Nación , en días pasados, relacionadas con el gasto de dinero que hace el TSE mandando a recoger votos en el extranjero, el Tribunal se excusan manifestando que es un mandato constitucional y que, de todos modos, el costo es parecido a lo que cuesta recoger un voto en nuestras zonas indígenas. Pensar que se gasta lo mismo yendo a Talamanca o Guatuso que a Suiza, China, Australia o África, pagando pasajes en avión con hoteles y viáticos no es realista. Me imagino que ya se está preparando la nueva lista de funcionarios que irán el próximo mes de abril a cumplir esa difícil labor.

German Mora R.

Santa Elena de San Isidro de Heredia