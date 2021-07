Cartas a la Columna

Feria en Frailes

Comunidad organizada

El domingo 18 de enero me invitaron a visitar la zona cafetalera de Frailes de Desamparados, donde se realizaba una feria. Nunca había ido y, honestamente, me llevé una gran sorpresa que luego se convirtió en admiración y felicidad.

Costa Rica, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, fue marcando su desarrollo gracias al aporte de grandes hombres y mujeres que delinearon una visión y un plan de país, pero en las últimas décadas sentimos un freno y un deterioro del avance que habíamos obtenido. ¿Qué pasó?

Bueno, la gente de Frailes me enseñó que su comunidad tiene organización, carisma, atención, servicio y, una de las cosas transcendentales, visión y un plan concreto que debemos imitar y trasladar al resto de nuestras comunidades. Gracias, Frailes. Los felicito.

Mario Alberto Villalobos Jiménez

Heredia

Botas sin garantía

El 8 de enero compré dos pares de botas en Dariá, Alajuela. El domingo 10 y el lunes 11 usé uno, y se rompió. Llamé a la tienda para aplicar la garantía –no me dieron factura a pesar de pedirla– y me indicaron que las llevara. Ya ahí, dos empleadas negaron cualquier indemnización porque “usted no sabe caminar y las rompe”.

¿A quién recurro? No soy su primera víctima.

Evelyn Sequeira Brenes

Alajuela.

Maltrato a animales

Desde hace días me indigna ver tanta denuncia que se hace por medios de comunicación y redes sociales con relación al salvaje maltrato del que han sido víctimas muchos animales en Costa Rica. Sinceramente, es indignante ver que los humanos tengamos un comportamiento tan cobarde y que le causemos daño a la naturaleza, desde arrancarle el pico a un tucán, reventarle los ojos a un perro a punta de patadas, hasta tratar de degollar o machetear al que denominamos como el mejor amigo del hombre.

¿Qué está pasando? Nos creemos seres superiores y más inteligentes que los animales. Si las cosas son así, prefiero el instinto en lugar de la razón.

Luis Eduardo Monge Flores

Tibás

Aprobación de ley

¿Qué nos está pasando? El país dice que protege la biodiversidad y el medio ambiente… Mentira. ¿Por qué no respetamos los animales? ¿Qué esperan, señor presidente y diputados, para aprobar la ley contra el maltrato animal? ¿Necesitan más denuncias diarias de muerte e incapacidades permanentes de animales, para que reaccionen y se pongan de acuerdo en la Asamblea? Qué pésimo ejemplo para nuestro país y a nivel internacional. Por favor, sean misericordiosos con estos seres que no se pueden defender. Costa Rica pide a gritos dicha ley.

Marta C. Nigro Gómez

Moravia

Tico, ¿o qué?

Somos el único país en el mundo que usa un apodo para nombrar a su población en fuentes que se suponen serias, como la televisión y los periódicos. Es una costumbre impuesta por medios populistas que se ha adoptado indiscriminadamente. Tanto así que estando fuera del país nos no llaman costarricenses –palabra tan hermosa–, sino ticos. Jamás he escuchado que un presidente o alguien de puestos importantes en su país nombre a su pueblo como nicas o catrachos (sin ir muy lejos). Hay que escoger mejor el vocabulario cuando se habla en nuestro país. Creen que por hablar mal son más costarricenses que los que hablan bien.

Rosi Garita Rodríguez

Montes de Oca

¿Qué ve don Luis Guillermo?

¿Cuáles son los atributos que mira el presidente a su ministro de confianza, Melvin Jiménez, y al diputado Morales Zapata? Votamos en forma abrumadora por un académico, analítico, politólogo, pero las decisiones de los mencionados políticos no son del agrado del pueblo. ¿Cuál es el perfil que busca don Luis Guillermo en sus hombres de confianza? Los costarricenses necesitamos conocer eso.

Olga Echavarría Campos

San Ramón