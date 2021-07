Cartas a la Columna

Trámite en Juzgado

Pensión alimentaria

Fui al Juzgado de Pensiones de Heredia a gestionar la pensión alimentaria de mi hijo, de mutuo acuerdo con su padre. Hice la fila y explique el caso. La funcionaria contestó: “Vaya a Defensa Pública”. Fui. Otra fila, otra explicación y me respondieron: “Llene el formulario que le dan en el Juzgado de Pensiones”. Regresé al Juzgado. Otra fila. Tercera explicación y esta vez me responden: “El formulario no se usa desde hace dos años, deben venir ambos padres”.

¿Por qué no me lo dijeron cuando llegué la primera vez? Respuesta del encargado: “Es que aquí siempre se envían todos los casos nuevos a Defensa Pública, para que ahí los orienten”. ¿Orientar es mandar a los usuarios a buscar un formulario que ya no existe? Moraleja: no negocie la pensión de sus hijos por mutuo acuerdo. No le ahorre al Estado miles de colones en abogados, policías y procesos. No, señor. Demande, porque en el Juzgado de Pensiones no entiende si no es demanda. No van a orientarlo, ni a valorar su caso. Lo harán perder todo el día, como si estuviera usted de vago, por un tema que podrían aclarar en un simple rótulo. Fatal.

Adriana Solano Sánchez

Heredia

Credomatic resuelve

Como parte del proceso de adopción de los productos Máxima Visa, Fácil Visa, Compra Fácil y Cuota Fácil por parte de Credomatic a finales del año anterior, asumimos el compromiso de dar una mayor variedad de servicios financieros y continuar dando un servicio de calidad a estos clientes.

En el caso específico del Señor Manuel Beingolea ( Cartas , 19 de febrero) lo contactamos telefónicamente, atendimos sus consultas y aclaramos sus dudas. Su caso fue resuelto. Nos encontramos atendiendo cada uno de los casos presentados en los cuales se han requerido soluciones de manera individualizada y lamentamos los atrasos en algunos casos puntuales. Mantenemos abiertos todos nuestros canales de servicio y la línea telefónica específica 2295-9898 opción 6, para los clientes de esos productos en particular.

Antonio García García

Gerente de Servicioal Cliente Credomatic

Respuesta a cliente

En Walmart de México y Centroamérica lamentamos el inconveniente ocurrido al señor Marco Espinoza ( La Nación , 10-03-2014). Le informamos que su caso ya está listo y que puede llamar a Servicio al Cliente para que le indiquen los pasos a seguir.

Yolanda Fernández O.

Asuntos Corporativos, Walmart

Modelo inexistente

El 12 de febrero del 2014, compre en Ópticas Visión Multiplaza Escazú, unos lentes de sol Ray-Ban y pague ¢128.000. La gran sorpresa fue al revisar el sitio web oficial de RayBan y darme cuenta de que el modelo RB 8395 no existe como modelo fabricado por la marca. Al llamar de inmediato a la óptica no tuve respuesta sobre mi inquietud, fui al punto de venta y, para mi sorpresa, el modelo y otros similares fueron retirados de la exhibición. Al parecer estoy más preocupada yo por la situación que la misma óptica. Pregunto, ¿será que el modelo que me vendieron no es original sino una copia? ¿Dónde está la seriedad de esta empresa?

Paola Rodríguez Marín

Escazú

Polideportivo de Cartago

Quiero poner una queja por el descuido de las instalaciones de las canchas de básquetbol del polideportivo de Cartago. Allí hay tres canchas y solo dos tableros tienen aros. No sé por qué el comité cantonal no los instala para que podamos hacer deporte sanamente.

Leonel Rivera Solano

Cartago

Reforma constitucional

Desde los años treintas se cambió lo que decía la Constitución Política sobre la elección presidencial: “de la mitad más uno, al 40%”. Actualmente, esto debería volver a cambiar debido a la cantidad de partidos políticos que emergen cada cuatro años, y porque cada vez es más difícil que algún candidato alcance al 40%. Lo peor es que pasaríamos a una constante segunda vuelta cada cuatro años con el gasto que conlleva y que el país no puede solventar.

Homero Escorcia López

Pavas

Aumento a pensionados

Señores de la CCSS:¿no les parece injusto y ridículo que a los pensionados se nos haya aumentado un 0.43% en nuestras jubilaciones? El régimen de IVM es el más bajo de todos los sistemas. Ciertamente, a los empleados públicos se les dio ese mismo aumento, pero ese sector goza de beneficios como pluses, anualidades y otros, que nosotros no tenemos. Para ellos, ese pequeño aumento significó más del 5%, además de todas las otras concesiones.

Nosotros somos un grupo privilegiado por nuestra edad y posición, pero la Caja no nos trata como si lo fuéramos. Se nos atrasan los pagos de pensiones a veces hasta tres días, y los aumentos semestrales son tan mínimos que casi ni se perciben.¿No creen que merecemos un poco de más consideración y un trato más digno.

Isaías Corea Jiménez

San José