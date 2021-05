Estoy en contra de lo que expuso Stephan Brunner en su artículo “Peajes, ineficientes y ni tan justos” ( Foro, 7/3/16). Primero, los impuestos al combustible en Costa Rica son muy altos y sirven para mantener el monopolio inútil de Recope y su convención colectiva. Segundo, hasta ahora es evidente que estos tributos no han servido al fin que promueve Brunner. Tercero, ¿por qué tengo que pagar en mi combustible por el mantenimiento de una carretera que no uso? Es como pretender que pague por agua o electricidad que no he consumido.