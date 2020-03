Lo que sucede no es broma y no es tiempo de vacaciones, ni de hacer planes para "semana tanda” porque este año no habrá. Desde aquí, les pido ser algo más: ¡Solidarios! Solidarios para no crear una crisis alimentaria donde no la hay, solidarios para cuidar de las poblaciones vulnerables, solidarios a la hora de tratar con la gente y respetar las normas de convivencia indicadas por las autoridades que hacen un trabajo digno de elogio (a quienes desde la distancia les agradezco su labor y dedicación sin descanso), con disciplina y conciencia social para entender que de esta situación salimos solamente si todos cooperamos y nos sumamos al #yomequedoencasa.