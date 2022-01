Cartas a la columna: Yo lo denuncié

Si se hubieran tomado medidas cuando alerté meses atrás (Cartas, 15/10/2021) que el puente colgante de Matina no estaba en buen estado, quizás se hubiera evitado que una docena de personas cayeran al río.

Hasta que una tragedia ocurre actúan y dan la atención debida a los problemas. Las autoridades deben hacer cambios bien hechos, pues la población indígena que transitaba por el puente resultó afectada, porque solo puede pasar de un lado al otro por agua y eso dificulta aún más la salida.

Ashley Thompson Foster, Matina

Playa sin internet

El fin de semana, como muchos otros costarricenses, aproveché el tiempo libre para ir con mi familia a la costa Pacífica, concretamente a playa Bandera, en Parrita. Al contrario de otras veces, ninguno de los celulares pudo conectarse a internet.

Salíamos a la playa y nos colocábamos en distintos sitios en busca de señal. Alguno por allá gritaba “la tengo, la tengo” y todos corríamos hacia el lugar en un intento infructuoso por hallar señal.

Así, pasamos los cuatro días, sin señal y a escasas tres horas de la capital. ¿Qué tipo de conexiones tienen las redes móviles? Es increíble que no hayan podido arreglar un problema como este.

Carlos D. González Ramírez, Heredia

Royal Caribbean incumple

En el 2019, compré unas excursiones a la empresa Pullmantur, para un viaje en crucero por el Mediterráneo en el 2020. Con el problema de la pandemia, Royal Caribbean no me ha devuelto los dólares que pagué. Siempre me dan excusas sin sentido, cuando me las dan, porque a veces ni responden.

Jeannette Ramírez Cortés, Alajuela

Señal bloqueada

Es muy lamentable que el Estado nos quite nuestras libertades por falta de capacidad para manejar el orden dentro de las cárceles.

Vivo en Concasa, condominio frente a La Reforma. En diciembre, empezó el bloqueo del teléfono con el que trabajo y el del consultorio de mi esposo, a, que llaman los pacientes para pedir cita, fuente principal de nuestros ingresos económicos.

No hay poder humano ni procedimiento que logre que desbloqueen los dispositivos. Llamo todos los días y me dicen lo mismo. Fui personalmente a las oficinas de Kölbi con el contrato de alquiler del apartamento, pero los operadores telefónicos la única potestad que tienen es la de notificar a la empresa que el Estado designó para administrar los bloqueos. Las operadoras no son las que bloquean o desbloquean.

Liliana Mejía Botero, Alajuela

Teme perder dinero

Qué injusticia comete el gobierno al retirar los billetes de algodón y dejar a la población que cargue con la pérdida del dinero por carecer el Estado de un sistema eficiente de recolección o canje.

Debe hallarse una forma para no tener que ir a cambiarlos a los bancos, porque las filas son largas y las personas se cansan de estar fuera llevando sol. Mucha gente va a perder dinero que necesitan para subsistir.

El gobierno debería abrir oficinas y puestos de recolección más accesibles. Pero no, son tan intransigentes que eso no lo contemplan, no les preocupa lo que va a sufrir la población por su ineptitud.

María del Mar Burbano Molina, Guanacaste

Respuesta de Telecable

En respuesta al comentario de Lourdes Mora Vega (Cartas 28/12/2021), Telecable informa de que el Departamento de Servicio al Cliente se puso en contacto con ella y atendió la solicitud. Ella tiene ahora un contrato para servicio con fibra óptica y se encuentra satisfecha.

Tony Chacón Rosales, gerente de Servicio al Cliente de Telecable

