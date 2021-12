Cartas a la columna: Voto pensado

La campaña política inició oficialmente hace dos meses. Hay un ambiente pasivo y de confusa incertidumbre de parte del electorado, quizá por la gran cantidad de aspirantes a la Presidencia de la República, 25 en total. Hay ciertos candidatos que, por sus características y condiciones personales y académicas, no merecen figurar en esa importante papeleta.

Por eso, para las elecciones del 2022 es imperativo analizar muy bien el perfil y la trayectoria de cada candidato, su formación y preparación académica, su experiencia profesional y laboral, sus acciones y su conducta, de manera que su nombre no aparezca involucrado en procesos administrativos censurables o en litigios judiciales.

También hay que fijarse que no tengan ataduras ideológicas desactualizadas. Hay que observar bien de cada aspirante sus ideas, sus planes y su equipo cercano. En las actuales condiciones del país, no se puede escoger al azar o por revanchismo.

Tampoco se vale emitir un voto razonado con el hígado o tomando como base lo que indican unas encuestas. Gran daño le hacemos a la patria si votamos a regañadientes por un candidato que no nos agrada y convence para que tal candidato o tal candidata no gane. Eso es un sacrilegio electoral.

Ramiro H. Jiménez R.

Moravia, San José

Declaración desafortunada

Desgraciadamente, en lo ventilado de los casos Cochinilla y Diamante, sale a la luz pública, actos tan bochornosos y delicados, como escuchar a un alcalde decir: “Yo guaro no le tengo, pero ahí tengo una indígena”. Como si se tratara de un objeto y no de un ser humano. Escuchar tal aseveración, en pleno siglo XXI, no es más que una bestialidad. Si el alcalde Walter Céspedes tuviese un poquito de decencia y dignidad, hubiera renunciado.

Efrén Elizondo G.

Pérez Zeledón, San José

Respuesta a queja

En línea con nuestros valores y compromiso con el servicio al cliente, nos comunicamos telefónicamente con el señor Raimundo Vega Fallas, quien escribió en Cartas a la columna, el 24 de noviembre pasado. Procedimos a la brevedad a investigar el caso y agradecemos la oportunidad que nos brindó para aclararlo.

Alejandro Rubinstein

Vicepresidente de Experiencia al cliente

BAC/CREDOMATIC

Molestia

Quiero manifestar mi más rotunda molestia con la operadora de pensiones Vida Plena. Me negaron la entrega de mi ROP por no estar pensionado por “derecho propio”, sino por recibir una pensión por sucesión, la cual fue aprobada por la Jupema y la Dirección Nacional de Pensiones.

Lo más alentador que me dijeron fue que podía sacar mi ROP, de unos ¢5 millones, dentro de 11 años, o sea, para cuando tenga 65 años y quizá ya esté muerto. Tal vez ni disfrute de ese derecho en mi condición de invalidez declarada y peor aún, quién sabe quién lo disfrutará. No es justo que los goce alguien que no le costó ganarlo y quien terminó enfermo no vio ni un cinco.

Pablo Alfonso Hernández P.

Alajuela

Agradecimiento

Agradezco al doctor Jovel Bogantes, del servicio de Cirugía Reconstructiva del Hospital Calderón Guardia, por la atención brindada a mi esposa en un procedimiento quirúrgico no estético. Otros pacientes también dan fe de la calidad humana de este profesional. Gracias a su trabajo, la recuperación de los pacientes es más satisfactoria.

Álvaro Muñoz F.

Moravia

Operativo vial

Quiero agradecer a esta sección, Cartas a la columna, y a las autoridades que intervinieron para poner orden el domingo pasado en la Avenida 5, en Alajuela, antes, durante y después del partido entre la Liga y el Santos de Guápiles.

No se permitió el estacionamiento de vehículos en esa vía. Nada de ruido por pitos. Sin congestionamiento vial. Ningún incidente delictivo. Sin decenas de cuidacarros. Los usuarios de autobús pudieron acceder a ellos en sus respectivas paradas y no en media calle.

Ojalá que se siga repitiendo este tipo de operativos en los próximos partidos de la Liga, en el Estadio Alejandro Morera Soto, para demostrar que sí se puede vivir cerca de este tipo de establecimientos.

Randall García Chacón

Alajuela