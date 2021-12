Cartas a la columna: Volvieron las presas

Tras la reanudación de los partidos de fútbol de la primera división, después de casi dos años de tranquilidad, la avenida cinco de Alajuela volvió a ser tierra de nadie en cuestión de tránsito.

Los choferes estacionan los vehículos en ambos lados de la carretera y dejan un trillo para pasar. Bloquean esquinas, garajes, hidrantes, etc., que en teoría es ilegal, según la irrespetada ley de tránsito.

Por lo anterior, pregunto a los bomberos y cruzrojistas qué pasaría durante una emergencia, porque no podrían llegar al sitio debido a los embotellamientos. A los autobuseros no les importa la calidad del servicio que dan durante el tiempo perdido a causa de los congestionamientos ni defienden el libre tránsito de las rutas hacia Carrizal, Santa Bárbara, el Seguro, Brasil, Canoas y no sé si más.

Deberían hacer un estudio de impacto vial para diseñar un plan de mitigación de los daños ocasionados por las limitaciones al libre tránsito. Espero una respuesta seria, no un silencio cómplice, en contubernio con los cuidacarros.

Randall García Chacón, Alajuela

Tercera dosis

Ante la inminente llegada de la nueva variante del SARS-CoV-2 ómicron, apenas en investigación, la aplicación de terceras dosis a los adultos mayores es urgente. Algunos de ellos recibieron la segunda hace 10 meses o más.

En este momento, la protección contra la covid-19 podría ser casi nula. Esperar enero, puede ser tarde. Durante las celebraciones navideñas los adultos mayores estaremos mucho más expuestos al contagio, lo que podría causar un aumento en las infecciones y muertes. Es mejor prevenir que lamentar.

Daniel Solano Sanabria, San José

No es un premio

Los $60 millones que el Banco Mundial le dará a Costa Rica es un fondo no reembolsable, pero no significa que sea gratis, dado que nuestro país se compromete por un período de siete años a cambio de 12 millones de toneladas de carbono equivalente. La idea es que los recursos lleguen a miles de familias, comunidades y entidades públicas.

Lo que no se dice es que la Ley Forestal establece cuatro servicios ambientales, a saber, biodiversidad, recurso hídrico, belleza escénica y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), la idea con ese monto es abarcar 535.000 hectáreas, el paquete es de $52 por cada una, en siete años se pagará a los dueños ¢4.500 por hectárea de bosque conservada.

Álvaro Solano Acosta, Escazú

Ayuda para hospital

Las teletones se ocupan de recaudar fondos para procurar mejoras y equipos destinados al Hospital de Niños. No tengo nada en contra de ello, pero, como adulta mayor que soy, deberían pensar también en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, al que es necesario dotar de más recursos para que pueda brindar un servicio que cubra todas las horas y días de la semana, y beneficie a un mayor porcentaje de la población mayor.

Por carecer de ello, algunos de nosotros somos atendidos en clínicas y Ebáis, donde, por lo general, no cuentan con profesionales especializados en geriatría. Sería oportuno que, de lo recaudado en las teletones, algo se destine al centro de salud que vela por el bienestar de nosotros.

Inés González Arguedas, San José

Aprender del pasado

Aunque no soy muy amigo de los monopolios, dudo de la conveniencia de la salida de Riteve como empresa encargada de la revisión técnica vehicular, aunque se podrían revisar algunos aspectos con miras a mejorar el servicio.

Se me viene a la mente la fábrica de embutidos que era la revisión en manos del MOPT: aparte de empíricos, carecían del equipo mínimo, eran funcionarios inexpertos y hubo corrupción, pues las mordidas se cobraban hasta en las mismas líneas de revisión. ¿Vamos a volver a eso?

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Día de las elecciones

Solicito al Ministerio de Salud aplicar la tercera dosis contra la covid-19 al personal que atenderá los recintos de votación el domingo 6 de febrero. Durante todo el día que estaremos dentro de un aula atendiendo el proceso. Dentro del recinto estarán presentes tres miembros de mesa. Además, habrá fiscales de los partidos políticos, observadores internacionales y los electores.

Las distancias de separación entre las mesas receptoras no podrán ser muy grandes porque hay que trasladar documentación de forma constante.

Jaime Morera Monge, Alajuela