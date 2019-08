Los empleados de la CCSS son los menos indicados para sumarse a las huelgas, pues gozan de una serie de privilegios que no tienen otros trabajadores del sector público. Veamos. Se incapacitan por un simple resfrío porque tienen a mano a compañeros médicos que, sin pensarlo mucho, les firman incapacidades; cuentan con atención inmediata en caso de sufrir algún problema de salud; no tienen que hacer fila para retirar medicamentos porque sus compañeros de Farmacia se los llevan hasta a su puesto de trabajo; gozan de todos los aumentos anuales de ley, los cuales son superiores a los de los empleados de otras instituciones del Gobierno; las mujeres embarazadas reciben un trato preferencial por ser funcionarias; y, para terminar, no les rebajan los días no laborados por la huelga. Solo falta que les lleven el salario a la casa.