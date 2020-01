Mi última factura de servicio telefónico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) registraba un cargo por reconexión e intereses. El cobro es automático, pero no se hizo hasta el 8 de enero. De acuerdo con información suministrada mediante el chat del ICE, se trata de un problema del banco, por lo que debo arreglar con esa entidad. Tengo más de ocho días sin servicio y dudo mucho que me los reintegren o que me compensen de alguna manera.