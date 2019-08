¿Cómo es posible que, en el último mes, el dólar ha bajado casi ¢50 y Recope sigue aumentando la gasolina? Diputados, urge abrir el mercado de los hidrocarburos. No es posible que esa ineficiente empresa siga explotando al pueblo. Me pregunto qué pasó con el grupo No Más Recope. Si el gobierno no hace nada, la ciudadanía debe presionar. Las instituciones del Estado que no pueden competir con empresas privadas deben desaparecer.