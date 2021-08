Cartas a la columna: Víctimas del hampa y huérfanos del ICE

Hace meses que el servicio de telefonía e Internet está suspendido, supuestamente por el robo del cable, en momentos en que más lo necesitamos por las restricciones, de la pandemia, el obligado teletrabajo y los vacíos en la educación de niños y jóvenes. Tendremos que acudir a otras instancias que exijan soluciones a este problema que afecta derechos fundamentales.

Jorge Andrés Camacho Ramírez, El Salto, Liberia

Envíe sus cartas a la columna por correo electrónico a cartas@nacion.com o por WhatsApp, al número 61350204. Debe adjuntar copia de la cédula por ambos lados.



Permiso de paternidad

La ley de empleo público tiene como propósito aligerar la carga que representan los salarios exagerados que paga el gobierno, pero ahora encuentran muy bonito crear más privilegios para el empleado público.

La igualdad es un principio fundamental en nuestro país. ¿Por qué no pelean también el permiso por paternidad para el trabajador privado? No me parece para ninguno de los dos, pero es notable la legislación en beneficio propio. Diputada Nielsen Pérez, su propuesta es irritante.

Greivin Sánchez Alvarado, San José

Medida preventiva contra la variante delta

Muy buena la carta a la columna de Amalia Montero Mejía, titulada «Turistas peligrosos» (8/8/2021). Según indican los últimas noticias internacionales, es muy preocupante el gran número de casos de la variante delta del SARS-CoV-2 que se está produciendo cada día en varios estados de los Estados Unidos. Además, de acuerdo con recientes estudios, esta variante es mucho más contagiosa y peligrosa que la covid-19 original.

Actualmente, los turistas de ese país están entrando sin restricciones a Costa Rica. Dice doña Amalia, con toda razón, que debería exigirse a todo aquel que viaje a nuestro país una prueba negativa o constancia de vacuna, como requisito para ingresar a territorio nacional.

Dejarlos entrar por la libre se volvería una peligrosa posibilidad de recrudecimiento de esta enfermedad aquí, con altos costos para nuestros hospitales y graves riesgos de infecciones para la población en general.

Virginia Rodríguez Vargas, Curridabat

Cuidar el país

Costa Rica está en cuidados intensivos debido a la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado que, según las informaciones periodísticas, han penetrado los tres poderes de la República.

Instituciones piden sin conciencia a pesar del supuesto déficit fiscal. Unas quieren flotas nuevas de vehículos y más presupuesto, etc., para derrochar el dinero del pueblo a manos llenas, al mejor estilo de los jeques árabes.

En las próximas elecciones, que no estamos lejos, el comunismo, la peor lacra de la humanidad, está tratando de introducirse en Costa Rica, me cuesta creer que haya un solo costarricense que admire o quiera que nos gobiernen dictaduras represoras, como en Venezuela, Cuba o Nicaragua, y que perdamos esta centenaria democracia.

Es increíble que un solo costarricense, por ignorancia o estupidez, añore vivir bajo el zapato de dictadores que manejan a las personas como si estas fueran objetos de su propiedad.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Requisito de entrada a Costa Rica

Los promotores de la industria del turismo se basan en matemáticas equivocadas al afirmar que los visitantes extranjeros no son fuente de contagio de la covid-19.

Hay una solución sencilla a este problema. Es hacer como en muchos otros países: exigir a los turistas comprobante de vacunación. Dado que la mayoría proviene de los Estados Unidos, donde las vacunas son gratuitas y abundantes, no es una imposición pedirles el documento. Y si se encuentran entre los que rehúsan vacunarse, Costa Rica sería más segura si les niega vacacionar aquí.

Hasta ahora, los portavoces de la industria del turismo se han opuesto a soluciones simples como esta, a pesar de las súplicas de los profesionales en medicina y otros. Es de suponer que los industriales turísticos temen que una carga adicional impuesta a los viajeros los disuada de venir y perjudique el negocio.

Pero si esta es su preocupación, dejen que lo digan directamente y expliquen por qué creen que atraer a más turistas vale el costo de las infecciones y muertes que podrían causar.

No permitamos que los promotores de la industria turística utilicen matemáticas inexactas para decir que una política de puertas abiertas es segura, porque no lo es.

Ken Earl Morris, San José