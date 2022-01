Cartas a la columna: Víctima de estafa

El 5 de noviembre del 2021 se efectuaron 35 transferencias desde mis cuentas de ahorros del Banco Nacional, en dólares y colones, a 15 personas diferentes por medio de Sinpe. Nunca me alertaron por correo electrónico y mucho menos mediante llamada telefónica.

Al interponer la denuncia ante el Banco y el OIJ, me preguntaron por qué no me llamaron, que si contesté algún correo, si ingresé a alguna página sospechosa, si di mis datos en algún lugar. Mi respuesta rotunda fue que no.

En el propio OIJ se asombraron de esta nueva forma de estafar. Lo hago público para que tengan sus cuentas más vigiladas, pues yo confiaba en los bancos, pero cuando deben responder por el dinero no lo hacen.

A pesar de la intervención del Banco Central para tratar de ayudarme, la respuesta del Nacional es que “según sus registros todas las operaciones fueron hechas con mi token y mis claves”, aunque están en mi poder y nadie más tiene acceso a ellos.

Ni siquiera se toman la molestia de indagar las direcciones IP, con cuál token se llevaron a cabo las transacciones o cómo cambiaron mi clave, porque además trasladaron efectivo e hicieron pagos con mi tarjeta de crédito.

Damaris Ruiz Valverde, Heredia

Doble postulación

Pequeños partidos emergen en la contienda política y casi todos parecen entender que las probabilidades de ganar son bajas, por lo que apuestan, con alguna honrosa excepción, por la doble postulación para lograr, como mínimo, una curul.

No es una trampa legal, porque la ley lo permite. El ciudadano cuenta ahora con suficiente información del perfil de los candidatos, de sus ideologías y propuestas (aunque los debates sean criticados y las encuestas de intención de voto no reflejen en su totalidad el pensamiento del votante).

Es justo que los partidos pequeños y sus líderes tengan la oportunidad de presentar sus propuestas y participar activamente en las discusiones y decisiones del Poder Legislativo. Espero que lo hagan con sana intención y no solo para ganar un buen salario.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Sin respuesta del BAC

Desde hace 11 días espero la respuesta del BAC respecto a un retiro en efectivo realizado de la cuenta de mi empresa, que ninguno de los firmantes hicimos y ni siquiera contamos con tarjeta de débito asociada a esa cuenta.

El BAC alega que fue un retiro en persona, pero no es cierto. ¿Cómo es posible que desaparezca dinero de mi cuenta y en el BAC no me den una respuesta?

José Ricardo Rojas Gamboa, San José

No hay libros

La Librería Universal tiene un edificio muy lindo en Liberia, donde venden hasta perfumes, pero no tiene libros.

Jorge Baltodano Rivas, Liberia

Pide hablar con el BAC

Pedí un arreglo de pago al BAC Credomatic y lo denegaron. Quiero cancelar mi tarjeta de crédito y, para eso, solicité hablar con alguien de la gerencia; sin embargo, no me brindan ni número telefónico, ni correo electrónico.

Carlos Umaña Araya, San José

¿Falta de tráficos?

Se equivocan quienes atribuyen la gran cantidad de accidentes de tránsito y muertes en carretera a la falta de oficiales de tránsito. Lo que no existe es educación vial, lo que conlleva irrespeto a las leyes y que ocurran accidentes. Es necesario invertir en educación vial en escuelas y colegios.

Julián Martínez Madriz, Cartago

Menos canales

Kölbi elimina cada día más canales de interés y la programación es como si fuera grabada, todos los días es la misma, repiten y repiten, lo que no debería ser en vista de los precios que cobran. Los clientes merecemos un mejor servicio, en mi caso, tengo TV avanzada; sin embargo, no tiene nada de avanzada, es la misma diariamente.

Eduardo Sancho Ortiz, Cartago

Colocar reductores

Con la finalidad de agilizar el tráfico, en la ruta 1 se hicieron varios cambios, entre estos, la salida hacia Alajuela antes del semáforo del aeropuerto. Mejoró el flujo vehicular; no obstante, quienes pasamos con regularidad por ahí hemos sido testigos de que para las personas que van de Alajuela hacia Heredia, y viceversa, el alto es poco visible, por lo que en ocasiones las personas ni siquiera disminuyen la velocidad y pasan directo.

Me parece necesario instalar reductores de velocidad con el objetivo de disminuir las posibilidades de un accidente grave. Deberían ponerlos en ambos sentidos. Es una medida de bajo costo.

Giovanni Rodríguez Mejía, Alajuela

Cartas por WhatsApp

